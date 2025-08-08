https://ria.ru/20250808/ukraina-2034045110.html

“Крышу сорвет”: депутат Рады сделал шокирующее заявление о положении Киева

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Украина распространяет дезинформацию об экономическом состоянии России, но сама демонстрирует лишь отрицательные показатели, сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в YouTube.“Мы показываем, что ВПК Украины чего-то стоит. Но это ерунда. Если открыть глобальную статистику, то в третьем квартале отрицательный рост ВВП и падение промышленного производства на шесть процентов. Если в России, судя по новостям, экономика в крахе, завтра развалится, полная катастрофа, перегрев, завтра крышку сорвет, но у них рост! У них при этом рост!” — сказал он.По словам Дубинского, в экономике его страны наблюдаются сразу несколько проблем.“На Украине безработица 15 процентов. Воюющая страна. Падение промышленного производства пять процентов. ВВП отрицательный по итогам третьего квартала, в четвертом квартале будет отрицательный рост вот уже полгода. Это говорит о том, что никакого промышленного развития не существует. Это ложь”, —сказал онРанее газета Financial Times писала, что ЕС срочно ищет способы покрыть дефицит бюджета Украины в 19 миллиардов долларов в следующем году. Еврокомиссия обсуждает варианты со странами союза, в том числе направление военной поддержки Украине в виде внебюджетных грантов, использование займов из существующей схемы поддержки Киева со стороны G7, а также дальнейшее применение заблокированных российских активов.

