Премьер Польши сделал новое заявление о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 08.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:21 08.08.2025
Премьер Польши сделал новое заявление о завершении конфликта на Украине
Премьер Польши сделал новое заявление о завершении конфликта на Украине
Премьер Польши Дональд Туск утверждает, что замораживание конфликта на Украине возможно, пишет Guardian. "Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск утверждает, что замораживание конфликта на Украине возможно, пишет Guardian. "Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, что, возможно, замораживание конфликта — я не хочу говорить о конце войны, но замораживание конфликта — может произойти скорее раньше, чем позже. Есть надежда на это", — заявил он после беседы с Владимиром Зеленским. В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни. Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.
Премьер Польши сделал новое заявление о завершении конфликта на Украине

© AP Photo / Leon NealПремьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск утверждает, что замораживание конфликта на Украине возможно, пишет Guardian.

"Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, что, возможно, замораживание конфликта — я не хочу говорить о конце войны, но замораживание конфликта — может произойти скорее раньше, чем позже. Есть надежда на это", — заявил он после беседы с Владимиром Зеленским.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
"Опасная ситуация". В Европе забили тревогу из-за решения Путина и Трампа
10:56
В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни. Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка.

Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
"Есть опасения". В Британии раскрыли, что Трамп готовит Зеленскому
08:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаДональд ТускРоссия
 
 
