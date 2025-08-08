Премьер Польши сделал новое заявление о завершении конфликта на Украине
Премьер Польши Туск указал на сигналы для замораживания конфликта на Украине
© AP Photo / Leon NealПремьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск утверждает, что замораживание конфликта на Украине возможно, пишет Guardian.
"Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, что, возможно, замораживание конфликта — я не хочу говорить о конце войны, но замораживание конфликта — может произойти скорее раньше, чем позже. Есть надежда на это", — заявил он после беседы с Владимиром Зеленским.
В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни. Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка.
Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.
