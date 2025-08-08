https://ria.ru/20250808/tusk-2034131170.html

Премьер Польши сделал новое заявление о завершении конфликта на Украине

Премьер Польши Дональд Туск утверждает, что замораживание конфликта на Украине возможно, пишет Guardian. "Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция,

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск утверждает, что замораживание конфликта на Украине возможно, пишет Guardian. "Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, что, возможно, замораживание конфликта — я не хочу говорить о конце войны, но замораживание конфликта — может произойти скорее раньше, чем позже. Есть надежда на это", — заявил он после беседы с Владимиром Зеленским. В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни. Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.

