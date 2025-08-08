Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина и Трампа может стать полезной для Турции, считает аналитик - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:52 08.08.2025 (обновлено: 07:47 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/turtsiya-2034045615.html
Встреча Путина и Трампа может стать полезной для Турции, считает аналитик
Встреча Путина и Трампа может стать полезной для Турции, считает аналитик - РИА Новости, 08.08.2025
Встреча Путина и Трампа может стать полезной для Турции, считает аналитик
Возможное проведение встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции может принести турецкому лидеру Эрдогану дивиденды как во... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T00:52:00+03:00
2025-08-08T07:47:00+03:00
в мире
россия
турция
сша
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_198b95bf542a3b2d9e611658fcb16fab.jpg
СТАМБУЛ, 8 авг - РИА Новости. Возможное проведение встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции может принести турецкому лидеру Эрдогану дивиденды как во внутренней политике, так и на международной арене, заявил РИА Новости турецкий аналитик, основатель портала YetkinReport Мурат Еткин. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в четверг утром сообщил, что Москва и Вашингтон начали проработку саммита. О проведении двусторонней встречи на высшем уровне договоренность была согласована по предложению американской стороны. Американские СМИ еще в среду вечером сообщали, что Трамп хочет встретиться с Путиным уже на следующей неделе. Последняя встреча Путина с президентом США состоялась в 2021 году в Женеве - с Джо Байденом. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом. "В случае, если данный саммит состоится в Турции, роль Эрдогана, последние несколько лет работавшего над статусом "посредника для достижения мира", укрепится и выйдет на новый высокий уровень. Естественно, при этом развитии событий Эрдоган получит дивиденды как во внутренней политике, так и в международной политике и экономике", - заявил Еткин. При этом, отмечает эксперт, в целом для Турции данная встреча станет фактором, позволяющим усилить влияние в регионах Средиземного, Черного, Каспийского морей и в Персидском заливе. "Если саммит решат провести не в Турции, то можно сказать, что для Анкары это будет разочарованием", - считает Еткин. Эрдоган заявил 24 июля, что планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным их возможную встречу в Стамбуле. Конкретных наработок по возможности организации встречи президентов в Турции нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об инициативе Эрдогана. Россия и Украина провели с мая три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250807/tramp-2034024559.html
https://ria.ru/20250807/lavrov-2033892197.html
россия
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4b392223ef01a66fab9d5c8b08201780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
В мире, Россия, Турция, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Встреча Путина и Трампа может стать полезной для Турции, считает аналитик

Еткин считает, что встреча Путина и Трампа в Турции принесет дивиденды Эрдогану

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Вид на город Анкара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 8 авг - РИА Новости. Возможное проведение встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции может принести турецкому лидеру Эрдогану дивиденды как во внутренней политике, так и на международной арене, заявил РИА Новости турецкий аналитик, основатель портала YetkinReport Мурат Еткин.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков в четверг утром сообщил, что Москва и Вашингтон начали проработку саммита. О проведении двусторонней встречи на высшем уровне договоренность была согласована по предложению американской стороны. Американские СМИ еще в среду вечером сообщали, что Трамп хочет встретиться с Путиным уже на следующей неделе. Последняя встреча Путина с президентом США состоялась в 2021 году в Женеве - с Джо Байденом. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
Заявление Трампа после подтверждения предстоящей встречи с Путиным - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Заявление Трампа после подтверждения предстоящей встречи с Путиным
Вчера, 23:58
"В случае, если данный саммит состоится в Турции, роль Эрдогана, последние несколько лет работавшего над статусом "посредника для достижения мира", укрепится и выйдет на новый высокий уровень. Естественно, при этом развитии событий Эрдоган получит дивиденды как во внутренней политике, так и в международной политике и экономике", - заявил Еткин.
При этом, отмечает эксперт, в целом для Турции данная встреча станет фактором, позволяющим усилить влияние в регионах Средиземного, Черного, Каспийского морей и в Персидском заливе. "Если саммит решат провести не в Турции, то можно сказать, что для Анкары это будет разочарованием", - считает Еткин.
Эрдоган заявил 24 июля, что планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным их возможную встречу в Стамбуле. Конкретных наработок по возможности организации встречи президентов в Турции нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об инициативе Эрдогана.
Россия и Украина провели с мая три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Сергей Лавров и Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Источник рассказал, что Лавров и глава МИД Турции обсуждали по телефону
Вчера, 12:16
 
В миреРоссияТурцияСШАВладимир ПутинДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала