https://ria.ru/20250808/turtsiya-2034045615.html

Встреча Путина и Трампа может стать полезной для Турции, считает аналитик

Встреча Путина и Трампа может стать полезной для Турции, считает аналитик - РИА Новости, 08.08.2025

Встреча Путина и Трампа может стать полезной для Турции, считает аналитик

Возможное проведение встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции может принести турецкому лидеру Эрдогану дивиденды как во... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T00:52:00+03:00

2025-08-08T00:52:00+03:00

2025-08-08T07:47:00+03:00

в мире

россия

турция

сша

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_198b95bf542a3b2d9e611658fcb16fab.jpg

СТАМБУЛ, 8 авг - РИА Новости. Возможное проведение встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции может принести турецкому лидеру Эрдогану дивиденды как во внутренней политике, так и на международной арене, заявил РИА Новости турецкий аналитик, основатель портала YetkinReport Мурат Еткин. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в четверг утром сообщил, что Москва и Вашингтон начали проработку саммита. О проведении двусторонней встречи на высшем уровне договоренность была согласована по предложению американской стороны. Американские СМИ еще в среду вечером сообщали, что Трамп хочет встретиться с Путиным уже на следующей неделе. Последняя встреча Путина с президентом США состоялась в 2021 году в Женеве - с Джо Байденом. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом. "В случае, если данный саммит состоится в Турции, роль Эрдогана, последние несколько лет работавшего над статусом "посредника для достижения мира", укрепится и выйдет на новый высокий уровень. Естественно, при этом развитии событий Эрдоган получит дивиденды как во внутренней политике, так и в международной политике и экономике", - заявил Еткин. При этом, отмечает эксперт, в целом для Турции данная встреча станет фактором, позволяющим усилить влияние в регионах Средиземного, Черного, Каспийского морей и в Персидском заливе. "Если саммит решат провести не в Турции, то можно сказать, что для Анкары это будет разочарованием", - считает Еткин. Эрдоган заявил 24 июля, что планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным их возможную встречу в Стамбуле. Конкретных наработок по возможности организации встречи президентов в Турции нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об инициативе Эрдогана. Россия и Украина провели с мая три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250807/tramp-2034024559.html

https://ria.ru/20250807/lavrov-2033892197.html

россия

турция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, турция, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков