В Киеве и десяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и десяти украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и деcяти регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T09:16:00+03:00
2025-08-08T09:16:00+03:00
2025-08-08T09:50:00+03:00
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и деcяти регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Киеве, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях объявили в 08.58 (совпадает с мск). Спустя две минуты тревога расширилась на Киевскую, Черниговскую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую области. В 09.03 тревога охватила Житомирскую и Винницкую области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Киеве и десяти украинских областях объявили воздушную тревогу
