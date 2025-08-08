https://ria.ru/20250808/trevoga-2034076282.html

В Киеве и десяти украинских областях объявили воздушную тревогу

В Киеве и десяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.08.2025

В Киеве и десяти украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и деcяти регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T09:16:00+03:00

2025-08-08T09:16:00+03:00

2025-08-08T09:50:00+03:00

в мире

киев

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014433242_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba26fa3241fe70c5ab4265b1a7a8567a.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и деcяти регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Киеве, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях объявили в 08.58 (совпадает с мск). Спустя две минуты тревога расширилась на Киевскую, Черниговскую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую области. В 09.03 тревога охватила Житомирскую и Винницкую области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины