https://ria.ru/20250808/tramp-2034256738.html

Трамп заявил о скорой встрече с Путиным

Трамп заявил о скорой встрече с Путиным - РИА Новости, 08.08.2025

Трамп заявил о скорой встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал о подготовке к скорой встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Ключевые заявления — в материале РИА... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T23:29:00+03:00

2025-08-08T23:29:00+03:00

2025-08-08T23:56:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

владимир путин

встреча путина и трампа — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034139329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b40256cf46f1dd7c5312c5f18c41d2e0.jpg

ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал о подготовке к скорой встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Ключевые заявления — в материале РИА Новости."Вы смотрите на территории, за которые борются три с половиной года… Мы рассматриваем возвращение некоторых, некоторые обмены. Это сложно. Часть вернется, часть поменяется, будет обмен территориями".Трамп также ответил на вопрос, состоятельны ли утверждения, что Зеленскому для принятия определенных решений потребуется референдум или шаги Рады:"Он (Зеленский. — Прим. ред.) начал работу, чтобы получить необходимое. Не уполномочен делать определенные вещи? Я сказал, что ж, значит, надо получить полномочия быстро, потому что мы приближаемся к сделке. Он делает это".Встреча Путина и ТрампаВ среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.На следующий день помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит Путина и Трампа в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.

https://ria.ru/20250808/ssha-2034242653.html

https://ria.ru/20250808/ukraina-2034040249.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа — 2025