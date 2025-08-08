Трамп заявил о скорой встрече с Путиным
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал о подготовке к скорой встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
- Трамп хочет встретиться с Путиным скорее и это взаимно. Саммит прошел бы еще быстрее, если бы не ограничения в сфере безопасности.
- Будущее место проведения встречи лидеров будет "очень популярным по многим причинам", Трамп объявит о нем сегодня.
- В вопросах продвижения урегулирования на Украине "произошли многие вещи".
«
"Вы смотрите на территории, за которые борются три с половиной года… Мы рассматриваем возвращение некоторых, некоторые обмены. Это сложно. Часть вернется, часть поменяется, будет обмен территориями".
- Возможные обмены и возвращения в территориальном контексте будут на пользу обеим сторонам, этот вопрос скоро обсудят.
- Зеленский для урегулирования вокруг Украины должен быть готов "что-то подписать" и получить все необходимые разрешения внутри страны.
Трамп также ответил на вопрос, состоятельны ли утверждения, что Зеленскому для принятия определенных решений потребуется референдум или шаги Рады:
«
"Он (Зеленский. — Прим. ред.) начал работу, чтобы получить необходимое. Не уполномочен делать определенные вещи? Я сказал, что ж, значит, надо получить полномочия быстро, потому что мы приближаемся к сделке. Он делает это".
- Трамп заявил, что верит в желание Путина достигнуть мира на Украине.
- И Путин, и Зеленский, по мнению хозяина Белого дома, заинтересованы в урегулировании конфликта.
- Есть шанс на встречу с участием Путина и Зеленского, вопрос должен быть решен.
- Конфликт России и Украины без вмешательства США мог бы перерасти в мировую войну.
- Трамп заявил, что предпочел бы не использовать выражение "последний шанс на мир" в контексте предстоящей встречи с Путиным
Встреча Путина и Трампа
В среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
На следующий день помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит Путина и Трампа в ближайшие дни.
Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.
Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.