Трамп заявил о скорой встрече с Путиным
23:29 08.08.2025 (обновлено: 23:56 08.08.2025)
Трамп заявил о скорой встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп рассказал о подготовке к скорой встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Ключевые заявления — в материале РИА... РИА Новости, 08.08.2025
ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал о подготовке к скорой встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.&quot;Вы смотрите на территории, за которые борются три с половиной года… Мы рассматриваем возвращение некоторых, некоторые обмены. Это сложно. Часть вернется, часть поменяется, будет обмен территориями&quot;.Трамп также ответил на вопрос, состоятельны ли утверждения, что Зеленскому для принятия определенных решений потребуется референдум или шаги Рады:"Он (Зеленский. — Прим. ред.) начал работу, чтобы получить необходимое. Не уполномочен делать определенные вещи? Я сказал, что ж, значит, надо получить полномочия быстро, потому что мы приближаемся к сделке. Он делает это".Встреча Путина и ТрампаВ среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.На следующий день помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит Путина и Трампа в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
Трамп заявил о скорой встрече с Путиным

ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал о подготовке к скорой встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
  • Трамп хочет встретиться с Путиным скорее и это взаимно. Саммит прошел бы еще быстрее, если бы не ограничения в сфере безопасности.
  • Будущее место проведения встречи лидеров будет "очень популярным по многим причинам", Трамп объявит о нем сегодня.
  • В вопросах продвижения урегулирования на Украине "произошли многие вещи".
"Вы смотрите на территории, за которые борются три с половиной года… Мы рассматриваем возвращение некоторых, некоторые обмены. Это сложно. Часть вернется, часть поменяется, будет обмен территориями".

  • Возможные обмены и возвращения в территориальном контексте будут на пользу обеим сторонам, этот вопрос скоро обсудят.
  • Зеленский для урегулирования вокруг Украины должен быть готов "что-то подписать" и получить все необходимые разрешения внутри страны.
Трамп также ответил на вопрос, состоятельны ли утверждения, что Зеленскому для принятия определенных решений потребуется референдум или шаги Рады:
"Он (Зеленский. — Прим. ред.) начал работу, чтобы получить необходимое. Не уполномочен делать определенные вещи? Я сказал, что ж, значит, надо получить полномочия быстро, потому что мы приближаемся к сделке. Он делает это".
  • Трамп заявил, что верит в желание Путина достигнуть мира на Украине.
  • И Путин, и Зеленский, по мнению хозяина Белого дома, заинтересованы в урегулировании конфликта.
  • Есть шанс на встречу с участием Путина и Зеленского, вопрос должен быть решен.
  • Конфликт России и Украины без вмешательства США мог бы перерасти в мировую войну.
  • Трамп заявил, что предпочел бы не использовать выражение "последний шанс на мир" в контексте предстоящей встречи с Путиным
Российские флаги на одной из улиц Донецка - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
СМИ узнали о соглашении по Украине в преддверии встречи Путина и Трампа
Вчера, 20:54

Встреча Путина и Трампа

В среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
На следующий день помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит Путина и Трампа в ближайшие дни.
Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.
Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Урегулирование прокси-войны Запада на Украине: каковы шансы дипломатии
Вчера, 08:00
 
