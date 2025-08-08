https://ria.ru/20250808/tramp-2034253903.html

Армения и Азербайджан привержены полному прекращению огня, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Армения и Азербайджан в рамках нового соглашения заявляют о приверженности полному и бессрочному прекращению огня. РИА Новости, 08.08.2025

ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Армения и Азербайджан в рамках нового соглашения заявляют о приверженности полному и бессрочному прекращению огня."Армения и Азербайджан обязуются прекратить все боевые действия навсегда, открыть торговлю, путешествия и дипломатические отношения", - заявил Трамп на церемонии подписания договоренности между Баку и Ереваном в Белом доме.

