Армения и Азербайджан привержены полному прекращению огня, заявил Трамп
Армения и Азербайджан привержены полному прекращению огня, заявил Трамп - РИА Новости, 08.08.2025
Армения и Азербайджан привержены полному прекращению огня, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Армения и Азербайджан в рамках нового соглашения заявляют о приверженности полному и бессрочному прекращению огня. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T23:03:00+03:00
2025-08-08T23:03:00+03:00
2025-08-08T23:06:00+03:00
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Армения и Азербайджан в рамках нового соглашения заявляют о приверженности полному и бессрочному прекращению огня."Армения и Азербайджан обязуются прекратить все боевые действия навсегда, открыть торговлю, путешествия и дипломатические отношения", - заявил Трамп на церемонии подписания договоренности между Баку и Ереваном в Белом доме.
Армения и Азербайджан привержены полному прекращению огня, заявил Трамп
Трамп: Армения и Азербайджан привержены полному прекращению огня