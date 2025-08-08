Рейтинг@Mail.ru
Армения и Азербайджан привержены полному прекращению огня, заявил Трамп
23:03 08.08.2025 (обновлено: 23:06 08.08.2025)
Армения и Азербайджан привержены полному прекращению огня, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Армения и Азербайджан в рамках нового соглашения заявляют о приверженности полному и бессрочному прекращению огня. РИА Новости, 08.08.2025
в мире
армения
азербайджан
дональд трамп
сша
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Армения и Азербайджан в рамках нового соглашения заявляют о приверженности полному и бессрочному прекращению огня."Армения и Азербайджан обязуются прекратить все боевые действия навсегда, открыть торговлю, путешествия и дипломатические отношения", - заявил Трамп на церемонии подписания договоренности между Баку и Ереваном в Белом доме.
армения
азербайджан
сша
в мире, армения, азербайджан, дональд трамп, сша
В мире, Армения, Азербайджан, Дональд Трамп, США
Никол Пашинян и Ильхам Алиев
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Армения и Азербайджан в рамках нового соглашения заявляют о приверженности полному и бессрочному прекращению огня.
"Армения и Азербайджан обязуются прекратить все боевые действия навсегда, открыть торговлю, путешествия и дипломатические отношения", - заявил Трамп на церемонии подписания договоренности между Баку и Ереваном в Белом доме.
Трамп уверен в прочности мирного соглашения Армении и Азербайджана
