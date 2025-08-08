https://ria.ru/20250808/tokaev-2034122429.html

Токаев приветствовал усилия России по разрешению украинского конфликта

2025-08-08T12:44:00+03:00

в мире

казахстан

россия

касым-жомарт токаев

владимир путин

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения украинского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля. "Касым-Жомарт Токаев, выразив признательность за информацию, приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения конфликта", - говорится в сообщении.

