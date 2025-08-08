Рейтинг@Mail.ru
Токаев приветствовал усилия России по разрешению украинского конфликта
12:44 08.08.2025
Токаев приветствовал усилия России по разрешению украинского конфликта
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения...
в мире
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
владимир путин
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения украинского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля. "Касым-Жомарт Токаев, выразив признательность за информацию, приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения конфликта", - говорится в сообщении.
казахстан
россия
в мире, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин
В мире, Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Токаев в беседе с Путиным приветствовал шаги по разрешению конфликта на Украине

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения украинского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
"Касым-Жомарт Токаев, выразив признательность за информацию, приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения конфликта", - говорится в сообщении.
В Кремле рассказали, почему Путин позвонил Токаеву
12:36
 
