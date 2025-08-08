Рейтинг@Mail.ru
Исполнители теракта в "Крокусе" меняли места проживания - РИА Новости, 08.08.2025
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
04:04 08.08.2025
Исполнители теракта в "Крокусе" меняли места проживания
Исполнители теракта в "Крокусе" меняли места проживания - РИА Новости, 08.08.2025
Исполнители теракта в "Крокусе" меняли места проживания
Исполнители теракта в "Крокус сити холле" и их пособники для конспирации и сокрытия следов подготовки к преступлению неоднократно меняли места проживания,... РИА Новости, 08.08.2025
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
республика дагестан
каспийск
махачкала
мухаммадсобир файзов
крокус сити холл
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Исполнители теракта в "Крокус сити холле" и их пособники для конспирации и сокрытия следов подготовки к преступлению неоднократно меняли места проживания, заселяясь в гостиницы на территории московского региона и арендованные квартиры в Дагестане, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, исполнители террористического акта Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов, следуя указаниям кураторов по соблюдению мер конспирации и сокрытию следов подготавливаемого преступления, с февраля по март 2024 года неоднократно меняли место проживания, заселяясь в различные гостиницах на территории московского региона. Четверо их пособников в тот же период неоднократно заселялись в различные арендованные квартиры на территории Дагестана, в том числе в Каспийске и Махачкале. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
республика дагестан
каспийск
махачкала
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
1920
1920
true
Исполнители теракта в "Крокусе" меняли места проживания

Фигуранты дела о теракте в Крокусе меняли места проживания для конспирации

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Исполнители теракта в "Крокус сити холле" и их пособники для конспирации и сокрытия следов подготовки к преступлению неоднократно меняли места проживания, заселяясь в гостиницы на территории московского региона и арендованные квартиры в Дагестане, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, исполнители террористического акта Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов, следуя указаниям кураторов по соблюдению мер конспирации и сокрытию следов подготавливаемого преступления, с февраля по март 2024 года неоднократно меняли место проживания, заселяясь в различные гостиницах на территории московского региона.
Четверо их пособников в тот же период неоднократно заселялись в различные арендованные квартиры на территории Дагестана, в том числе в Каспийске и Махачкале.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
 
