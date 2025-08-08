https://ria.ru/20250808/terakt-2034056021.html

Исполнители теракта в "Крокусе" меняли места проживания

Исполнители теракта в "Крокус сити холле" и их пособники для конспирации и сокрытия следов подготовки к преступлению неоднократно меняли места проживания,... РИА Новости, 08.08.2025

теракт в "крокус сити холле"

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Исполнители теракта в "Крокус сити холле" и их пособники для конспирации и сокрытия следов подготовки к преступлению неоднократно меняли места проживания, заселяясь в гостиницы на территории московского региона и арендованные квартиры в Дагестане, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, исполнители террористического акта Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов, следуя указаниям кураторов по соблюдению мер конспирации и сокрытию следов подготавливаемого преступления, с февраля по март 2024 года неоднократно меняли место проживания, заселяясь в различные гостиницах на территории московского региона. Четверо их пособников в тот же период неоднократно заселялись в различные арендованные квартиры на территории Дагестана, в том числе в Каспийске и Махачкале. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

