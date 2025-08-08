https://ria.ru/20250808/temrezov-2034226741.html
Темрезов стал наставником участника СВО
Темрезов стал наставником участника СВО - РИА Новости, 08.08.2025
Темрезов стал наставником участника СВО
Глава КЧР Рашид Темрезов стал наставником участника СВО, участника региональной образовательной кадровой программы "Герои Карачаево-Черкесии" подполковника... РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Глава КЧР Рашид Темрезов стал наставником участника СВО, участника региональной образовательной кадровой программы "Герои Карачаево-Черкесии" подполковника Рустама Магомедова. "Сегодня встретился с участником СВО, настоящим боевым офицером, подполковником Рустамом Магомедовым. Для меня большая честь стать наставником Рустама Мухадиновича, как участника кадровой программы "Герои Карачаево-Черкесии"", - написал Темрезов в своем телеграм-канале. Он отметил, что военный еще в школе принял решение связать свою судьбу со служением своей стране. После окончания военного авиационно-инженерного института он начал служить в поисково-спасательной группе, которая эвакуировала военных летчиков после крушения. "Открыто побеседовали с Рустамом Мухадиновичем о его боевом пути, о семье и его родном ауле - Кызыл-Юрт. Он вырос в многодетной семье, где уже трое братьев выбрали для себя военные специальности. Безмерно горд, что среди наших земляков есть такие неравнодушные, благородные парни, которые готовы самоотверженно и беззаветно служить своей Родине", - подчеркнул глава КЧР. Он добавил, что в качестве программы наставничества запланировали ряд совместных мероприятий. "Наше знакомство состоялось благодаря кадровой программе "Герои Карачаево-Черкесии". И уверен, этот проект станет для нашего земляка и всех участников программы началом нового этапа в жизни, и их огромный потенциал будет реализован на благо родной республики и всей страны", - резюмировал Темрезов.
