В Ивановской области расширяют текстильное производство из вторсырья

В Ивановской области расширяют текстильное производство из вторсырья

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский осмотрел площадку в Кинешме, на которой создается прядильное производство из переработанного сырья, и обсудил детали проекта с руководством компании-инвестора, сообщает пресс-служба правительства региона. Реализацию инвестпроекта начала компания "ЛидерТекс". Производство появится на промплощадке бывшей фабрики "Томна". "На Петербургском форуме заключено соглашение. По всей стране будут расставлены контейнеры по сбору старой одежды, которая будет перерабатываться в пряжу и новую одежду. Уникальный проект, первый такой в России. Ребята к нему приступили, желаем им удачи", – подчеркнул Воскресенский, его слова приводит пресс-служба. Глава региона осмотрел площадку, где будет установлено прядильное оборудование. Также он понаблюдал за работой цеха по производству контейнеров для сбора вторсырья – новое направление работы открыли в июне. В прядильном цехе идет капитальный ремонт помещения, после его завершения начнется поставка оборудования, все контракты заключены. Как отметил руководитель прядильного производства Алексей Старенков, поставлена задача открыть цех в Кинешме летом 2026 года, здесь дополнительно создадут 160 рабочих мест. Прядильное производство полного цикла в Кинешме позволит вдвое увеличить объемы переработанного сырья и в 2,5 раза – выпуск пряжи из регенерированного волокна, подчеркнули в пресс-службе. Отмечается, что технологию выпуска пряжи из регенерированного волокна освоили в 2024 году на производственной площадке в Иванове. За год переработано порядка 5 тысяч тонн вторичных текстильных материалов. Из бывших отходов выпущена пряжа, произведена готовая продукция. По соглашению, подписанному на форуме в Санкт-Петербурге, контейнеры для сбора сырья в переработку установят при поддержке Российского экологического оператора в разных регионах. Их производство также освоили на площадях бывшей фабрики в Кинешме, организован новый производственный цех. Как рассказал директор производства Алексей Зверев, сейчас мощности рассчитаны на выпуск 900 контейнеров в месяц. "Со своей задачей справляемся. Производство работает с середины июня, в июле уже поставили в Санкт-Петербург 920 контейнеров, в августе еще 120 контейнеров, эту работу и дальше продолжим. Сейчас начинаем делать контейнеры для сбора текстильных отходов, которые пойдут в Москву и Московскую область, на этот месяц план 550 штук. Думаю, что будем делать и для других регионов, ну и про Ивановскую область, конечно, не будем забывать", – рассказал он. Он также сообщил, что в цехе установлено современное оборудование – станки с ЧПУ для лазерной резки, сварки, порошковой окраски. Выполняют полный цикл работ, включая печать информационных наклеек. В пресс-службе напомнили, что компания в 2023 году начала производство перчаток на бывших площадях фабрики "Томна". В этом году в Кинешме открыли новое направление – отделочное производство. За полгода введено оборудование для отделки широких тканей и для узких полотен. В планах – дальнейшее развитие предприятия, в том числе в рамках нового инвестпроекта.

станислав воскресенский, ивановская область, текстиль