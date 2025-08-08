Рейтинг@Mail.ru
В Ивановской области расширяют текстильное производство из вторсырья - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
 
18:23 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/tekstil-2034221061.html
В Ивановской области расширяют текстильное производство из вторсырья
В Ивановской области расширяют текстильное производство из вторсырья - РИА Новости, 08.08.2025
В Ивановской области расширяют текстильное производство из вторсырья
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский осмотрел площадку в Кинешме, на которой создается прядильное производство из переработанного сырья, и... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T18:23:00+03:00
2025-08-08T18:23:00+03:00
ивановская область
станислав воскресенский
ивановская область
текстиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151584/13/1515841320_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81685b6681eaf0a3bdec1e67f1fe7439.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский осмотрел площадку в Кинешме, на которой создается прядильное производство из переработанного сырья, и обсудил детали проекта с руководством компании-инвестора, сообщает пресс-служба правительства региона. Реализацию инвестпроекта начала компания "ЛидерТекс". Производство появится на промплощадке бывшей фабрики "Томна". "На Петербургском форуме заключено соглашение. По всей стране будут расставлены контейнеры по сбору старой одежды, которая будет перерабатываться в пряжу и новую одежду. Уникальный проект, первый такой в России. Ребята к нему приступили, желаем им удачи", – подчеркнул Воскресенский, его слова приводит пресс-служба. Глава региона осмотрел площадку, где будет установлено прядильное оборудование. Также он понаблюдал за работой цеха по производству контейнеров для сбора вторсырья – новое направление работы открыли в июне. В прядильном цехе идет капитальный ремонт помещения, после его завершения начнется поставка оборудования, все контракты заключены. Как отметил руководитель прядильного производства Алексей Старенков, поставлена задача открыть цех в Кинешме летом 2026 года, здесь дополнительно создадут 160 рабочих мест. Прядильное производство полного цикла в Кинешме позволит вдвое увеличить объемы переработанного сырья и в 2,5 раза – выпуск пряжи из регенерированного волокна, подчеркнули в пресс-службе. Отмечается, что технологию выпуска пряжи из регенерированного волокна освоили в 2024 году на производственной площадке в Иванове. За год переработано порядка 5 тысяч тонн вторичных текстильных материалов. Из бывших отходов выпущена пряжа, произведена готовая продукция. По соглашению, подписанному на форуме в Санкт-Петербурге, контейнеры для сбора сырья в переработку установят при поддержке Российского экологического оператора в разных регионах. Их производство также освоили на площадях бывшей фабрики в Кинешме, организован новый производственный цех. Как рассказал директор производства Алексей Зверев, сейчас мощности рассчитаны на выпуск 900 контейнеров в месяц. "Со своей задачей справляемся. Производство работает с середины июня, в июле уже поставили в Санкт-Петербург 920 контейнеров, в августе еще 120 контейнеров, эту работу и дальше продолжим. Сейчас начинаем делать контейнеры для сбора текстильных отходов, которые пойдут в Москву и Московскую область, на этот месяц план 550 штук. Думаю, что будем делать и для других регионов, ну и про Ивановскую область, конечно, не будем забывать", – рассказал он. Он также сообщил, что в цехе установлено современное оборудование – станки с ЧПУ для лазерной резки, сварки, порошковой окраски. Выполняют полный цикл работ, включая печать информационных наклеек. В пресс-службе напомнили, что компания в 2023 году начала производство перчаток на бывших площадях фабрики "Томна". В этом году в Кинешме открыли новое направление – отделочное производство. За полгода введено оборудование для отделки широких тканей и для узких полотен. В планах – дальнейшее развитие предприятия, в том числе в рамках нового инвестпроекта.
ивановская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151584/13/1515841320_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b1ca6d99e8e63486b8a33666fdd40068.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
станислав воскресенский, ивановская область, текстиль
Ивановская область, Станислав Воскресенский, Ивановская область, Текстиль
В Ивановской области расширяют текстильное производство из вторсырья

Прядильное производство из вторсырья создадут в Кинешме в Ивановской области

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкКатушки с нитками
Катушки с нитками - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Катушки с нитками. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский осмотрел площадку в Кинешме, на которой создается прядильное производство из переработанного сырья, и обсудил детали проекта с руководством компании-инвестора, сообщает пресс-служба правительства региона.
Реализацию инвестпроекта начала компания "ЛидерТекс". Производство появится на промплощадке бывшей фабрики "Томна".
"На Петербургском форуме заключено соглашение. По всей стране будут расставлены контейнеры по сбору старой одежды, которая будет перерабатываться в пряжу и новую одежду. Уникальный проект, первый такой в России. Ребята к нему приступили, желаем им удачи", – подчеркнул Воскресенский, его слова приводит пресс-служба.
Глава региона осмотрел площадку, где будет установлено прядильное оборудование. Также он понаблюдал за работой цеха по производству контейнеров для сбора вторсырья – новое направление работы открыли в июне.
В прядильном цехе идет капитальный ремонт помещения, после его завершения начнется поставка оборудования, все контракты заключены. Как отметил руководитель прядильного производства Алексей Старенков, поставлена задача открыть цех в Кинешме летом 2026 года, здесь дополнительно создадут 160 рабочих мест.
Прядильное производство полного цикла в Кинешме позволит вдвое увеличить объемы переработанного сырья и в 2,5 раза – выпуск пряжи из регенерированного волокна, подчеркнули в пресс-службе.
Отмечается, что технологию выпуска пряжи из регенерированного волокна освоили в 2024 году на производственной площадке в Иванове. За год переработано порядка 5 тысяч тонн вторичных текстильных материалов. Из бывших отходов выпущена пряжа, произведена готовая продукция.
По соглашению, подписанному на форуме в Санкт-Петербурге, контейнеры для сбора сырья в переработку установят при поддержке Российского экологического оператора в разных регионах. Их производство также освоили на площадях бывшей фабрики в Кинешме, организован новый производственный цех. Как рассказал директор производства Алексей Зверев, сейчас мощности рассчитаны на выпуск 900 контейнеров в месяц.
"Со своей задачей справляемся. Производство работает с середины июня, в июле уже поставили в Санкт-Петербург 920 контейнеров, в августе еще 120 контейнеров, эту работу и дальше продолжим. Сейчас начинаем делать контейнеры для сбора текстильных отходов, которые пойдут в Москву и Московскую область, на этот месяц план 550 штук. Думаю, что будем делать и для других регионов, ну и про Ивановскую область, конечно, не будем забывать", – рассказал он.
Он также сообщил, что в цехе установлено современное оборудование – станки с ЧПУ для лазерной резки, сварки, порошковой окраски. Выполняют полный цикл работ, включая печать информационных наклеек.
В пресс-службе напомнили, что компания в 2023 году начала производство перчаток на бывших площадях фабрики "Томна". В этом году в Кинешме открыли новое направление – отделочное производство. За полгода введено оборудование для отделки широких тканей и для узких полотен. В планах – дальнейшее развитие предприятия, в том числе в рамках нового инвестпроекта.
 
Ивановская областьСтанислав ВоскресенскийИвановская областьТекстиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала