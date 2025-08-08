https://ria.ru/20250808/tatarstan-2034101723.html
Татарстан увеличил выплаты контрактникам до 3,1 миллиона рублей
Татарстан увеличил выплаты контрактникам до 3,1 миллиона рублей - РИА Новости, 08.08.2025
Татарстан увеличил выплаты контрактникам до 3,1 миллиона рублей
Татарстан значительно увеличил региональную составляющую выплаты заключающим контракт с Минобороны РФ, теперь они могут единовременно получить 3,1 миллиона... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T11:24:00+03:00
2025-08-08T11:24:00+03:00
2025-08-08T11:24:00+03:00
республика татарстан
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
казань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993826223_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_1106c4b57052d9d353c75130a7898ee5.jpg
КАЗАНЬ, 8 авг – РИА Новости. Татарстан значительно увеличил региональную составляющую выплаты заключающим контракт с Минобороны РФ, теперь они могут единовременно получить 3,1 миллиона рублей, сообщает ДОСААФ республики. До сих пор суммарные выплаты заключающим контракт в Татарстане составляли 2,8 миллиона рублей, в том числе 2,1 миллиона рублей выплачивала республика, 300 тысяч рублей - муниципалитеты, 400 тысяч рублей - Минобороны РФ. "Раисом Республики Татарстан принято решение существенно повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Минобороны РФ. Она составит 3,1 миллиона рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране", - говорится в сообщении. Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 миллиона рублей - от республики, 400 тысяч рублей - от Минобороны. Сразу же после зачисления в часть бойцы получают единовременную выплату – 3,1 миллиона рублей. В зоне СВО их денежное довольствие составит от 210 тысяч рублей в месяц. Каждый участник СВО получит статус ветерана боевых действий и соответствующие ежемесячные выплаты. Глава Татарстана Рустам Минниханов неоднократно подчеркивал, что всесторонне помогать бойцам СВО и их семьям - это святой долг. Повышение единовременной выплаты - лишь часть беспрецедентной системы поддержки бойцов, ветеранов СВО и членов их семей, выстроенной в республике. В Татарстане контрактники могут рассчитывать на полное сопровождение до и после подписания контракта. Если потенциальные контрактники едут в республику из других регионов, им оплачивают дорогу, проживание и питание. Оформление занимает не больше пары дней. В Казани специально для этого открыт центр по отбору на контрактную службу "Батыр". В республике до 10 августа можно пройти обучение и получить направление в подразделения БПЛА. Также Татарстан один из немногих регионов, где можно попасть в особое подразделение Минобороны РФ - Африканский корпус. Для участников СВО и членов их семей в Татарстане предусмотрен комплекс льгот: списание долгов до 10 миллионов, кредитные каникулы, бесплатный проезд в общественном транспорте, возможность посещать мероприятия и спортивные секции без оплаты, поступление на бюджетные места в высшие и средние учебные заведения и многое другое. По состоянию на 1 июля, в муниципальный регистр включены сведения о 2892 мерах поддержки по 16 направлениям.
https://ria.ru/20250721/orden-2030422555.html
республика татарстан (татарстан)
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993826223_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_98a24ccf4ed2539e98dd54287c9736a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, казань
Республика Татарстан, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов, Казань
Татарстан увеличил выплаты контрактникам до 3,1 миллиона рублей
Татарстан значительно увеличил выплаты заключающим контракт с Минобороны РФ
КАЗАНЬ, 8 авг – РИА Новости. Татарстан значительно увеличил региональную составляющую выплаты заключающим контракт с Минобороны РФ, теперь они могут единовременно получить 3,1 миллиона рублей, сообщает ДОСААФ республики.
До сих пор суммарные выплаты заключающим контракт в Татарстане составляли 2,8 миллиона рублей, в том числе 2,1 миллиона рублей выплачивала республика, 300 тысяч рублей - муниципалитеты, 400 тысяч рублей - Минобороны РФ.
"Раисом Республики Татарстан принято решение существенно повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Минобороны РФ. Она составит 3,1 миллиона рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране", - говорится в сообщении.
Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 миллиона рублей - от республики, 400 тысяч рублей - от Минобороны.
Сразу же после зачисления в часть бойцы получают единовременную выплату – 3,1 миллиона рублей. В зоне СВО их денежное довольствие составит от 210 тысяч рублей в месяц. Каждый участник СВО получит статус ветерана боевых действий и соответствующие ежемесячные выплаты.
Глава Татарстана Рустам Минниханов неоднократно подчеркивал, что всесторонне помогать бойцам СВО и их семьям - это святой долг. Повышение единовременной выплаты - лишь часть беспрецедентной системы поддержки бойцов, ветеранов СВО и членов их семей, выстроенной в республике.
В Татарстане контрактники могут рассчитывать на полное сопровождение до и после подписания контракта. Если потенциальные контрактники едут в республику из других регионов, им оплачивают дорогу, проживание и питание. Оформление занимает не больше пары дней. В Казани специально для этого открыт центр по отбору на контрактную службу "Батыр". В республике до 10 августа можно пройти обучение и получить направление в подразделения БПЛА. Также Татарстан один из немногих регионов, где можно попасть в особое подразделение Минобороны РФ - Африканский корпус.
Для участников СВО и членов их семей в Татарстане предусмотрен комплекс льгот: списание долгов до 10 миллионов, кредитные каникулы, бесплатный проезд в общественном транспорте, возможность посещать мероприятия и спортивные секции без оплаты, поступление на бюджетные места в высшие и средние учебные заведения и многое другое. По состоянию на 1 июля, в муниципальный регистр включены сведения о 2892 мерах поддержки по 16 направлениям.