Рейтинг@Mail.ru
Татарстан увеличил выплаты контрактникам до 3,1 миллиона рублей - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
11:24 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/tatarstan-2034101723.html
Татарстан увеличил выплаты контрактникам до 3,1 миллиона рублей
Татарстан увеличил выплаты контрактникам до 3,1 миллиона рублей - РИА Новости, 08.08.2025
Татарстан увеличил выплаты контрактникам до 3,1 миллиона рублей
Татарстан значительно увеличил региональную составляющую выплаты заключающим контракт с Минобороны РФ, теперь они могут единовременно получить 3,1 миллиона... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T11:24:00+03:00
2025-08-08T11:24:00+03:00
республика татарстан
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
казань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993826223_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_1106c4b57052d9d353c75130a7898ee5.jpg
КАЗАНЬ, 8 авг – РИА Новости. Татарстан значительно увеличил региональную составляющую выплаты заключающим контракт с Минобороны РФ, теперь они могут единовременно получить 3,1 миллиона рублей, сообщает ДОСААФ республики. До сих пор суммарные выплаты заключающим контракт в Татарстане составляли 2,8 миллиона рублей, в том числе 2,1 миллиона рублей выплачивала республика, 300 тысяч рублей - муниципалитеты, 400 тысяч рублей - Минобороны РФ. "Раисом Республики Татарстан принято решение существенно повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Минобороны РФ. Она составит 3,1 миллиона рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране", - говорится в сообщении. Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 миллиона рублей - от республики, 400 тысяч рублей - от Минобороны. Сразу же после зачисления в часть бойцы получают единовременную выплату – 3,1 миллиона рублей. В зоне СВО их денежное довольствие составит от 210 тысяч рублей в месяц. Каждый участник СВО получит статус ветерана боевых действий и соответствующие ежемесячные выплаты. Глава Татарстана Рустам Минниханов неоднократно подчеркивал, что всесторонне помогать бойцам СВО и их семьям - это святой долг. Повышение единовременной выплаты - лишь часть беспрецедентной системы поддержки бойцов, ветеранов СВО и членов их семей, выстроенной в республике. В Татарстане контрактники могут рассчитывать на полное сопровождение до и после подписания контракта. Если потенциальные контрактники едут в республику из других регионов, им оплачивают дорогу, проживание и питание. Оформление занимает не больше пары дней. В Казани специально для этого открыт центр по отбору на контрактную службу "Батыр". В республике до 10 августа можно пройти обучение и получить направление в подразделения БПЛА. Также Татарстан один из немногих регионов, где можно попасть в особое подразделение Минобороны РФ - Африканский корпус. Для участников СВО и членов их семей в Татарстане предусмотрен комплекс льгот: списание долгов до 10 миллионов, кредитные каникулы, бесплатный проезд в общественном транспорте, возможность посещать мероприятия и спортивные секции без оплаты, поступление на бюджетные места в высшие и средние учебные заведения и многое другое. По состоянию на 1 июля, в муниципальный регистр включены сведения о 2892 мерах поддержки по 16 направлениям.
https://ria.ru/20250721/orden-2030422555.html
республика татарстан (татарстан)
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993826223_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_98a24ccf4ed2539e98dd54287c9736a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, казань
Республика Татарстан, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов, Казань
Татарстан увеличил выплаты контрактникам до 3,1 миллиона рублей

Татарстан значительно увеличил выплаты заключающим контракт с Минобороны РФ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота пункта отбора на военную службу по контракту
Работа пункта отбора на военную службу по контракту - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Работа пункта отбора на военную службу по контракту. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 8 авг – РИА Новости. Татарстан значительно увеличил региональную составляющую выплаты заключающим контракт с Минобороны РФ, теперь они могут единовременно получить 3,1 миллиона рублей, сообщает ДОСААФ республики.
До сих пор суммарные выплаты заключающим контракт в Татарстане составляли 2,8 миллиона рублей, в том числе 2,1 миллиона рублей выплачивала республика, 300 тысяч рублей - муниципалитеты, 400 тысяч рублей - Минобороны РФ.
"Раисом Республики Татарстан принято решение существенно повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Минобороны РФ. Она составит 3,1 миллиона рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране", - говорится в сообщении.
Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 миллиона рублей - от республики, 400 тысяч рублей - от Минобороны.
Сразу же после зачисления в часть бойцы получают единовременную выплату – 3,1 миллиона рублей. В зоне СВО их денежное довольствие составит от 210 тысяч рублей в месяц. Каждый участник СВО получит статус ветерана боевых действий и соответствующие ежемесячные выплаты.
Глава Татарстана Рустам Минниханов неоднократно подчеркивал, что всесторонне помогать бойцам СВО и их семьям - это святой долг. Повышение единовременной выплаты - лишь часть беспрецедентной системы поддержки бойцов, ветеранов СВО и членов их семей, выстроенной в республике.
В Татарстане контрактники могут рассчитывать на полное сопровождение до и после подписания контракта. Если потенциальные контрактники едут в республику из других регионов, им оплачивают дорогу, проживание и питание. Оформление занимает не больше пары дней. В Казани специально для этого открыт центр по отбору на контрактную службу "Батыр". В республике до 10 августа можно пройти обучение и получить направление в подразделения БПЛА. Также Татарстан один из немногих регионов, где можно попасть в особое подразделение Минобороны РФ - Африканский корпус.
Для участников СВО и членов их семей в Татарстане предусмотрен комплекс льгот: списание долгов до 10 миллионов, кредитные каникулы, бесплатный проезд в общественном транспорте, возможность посещать мероприятия и спортивные секции без оплаты, поступление на бюджетные места в высшие и средние учебные заведения и многое другое. По состоянию на 1 июля, в муниципальный регистр включены сведения о 2892 мерах поддержки по 16 направлениям.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Патриарх Московский и всея Руси вручил главе Татарстана орден Славы и чести
21 июля, 14:59
 
Республика ТатарстанМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Республика Татарстан (Татарстан)Рустам МиннихановКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала