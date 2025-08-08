https://ria.ru/20250808/tatarstan-2034101723.html

Татарстан увеличил выплаты контрактникам до 3,1 миллиона рублей

2025-08-08T11:24:00+03:00

КАЗАНЬ, 8 авг – РИА Новости. Татарстан значительно увеличил региональную составляющую выплаты заключающим контракт с Минобороны РФ, теперь они могут единовременно получить 3,1 миллиона рублей, сообщает ДОСААФ республики. До сих пор суммарные выплаты заключающим контракт в Татарстане составляли 2,8 миллиона рублей, в том числе 2,1 миллиона рублей выплачивала республика, 300 тысяч рублей - муниципалитеты, 400 тысяч рублей - Минобороны РФ. "Раисом Республики Татарстан принято решение существенно повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Минобороны РФ. Она составит 3,1 миллиона рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране", - говорится в сообщении. Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 миллиона рублей - от республики, 400 тысяч рублей - от Минобороны. Сразу же после зачисления в часть бойцы получают единовременную выплату – 3,1 миллиона рублей. В зоне СВО их денежное довольствие составит от 210 тысяч рублей в месяц. Каждый участник СВО получит статус ветерана боевых действий и соответствующие ежемесячные выплаты. Глава Татарстана Рустам Минниханов неоднократно подчеркивал, что всесторонне помогать бойцам СВО и их семьям - это святой долг. Повышение единовременной выплаты - лишь часть беспрецедентной системы поддержки бойцов, ветеранов СВО и членов их семей, выстроенной в республике. В Татарстане контрактники могут рассчитывать на полное сопровождение до и после подписания контракта. Если потенциальные контрактники едут в республику из других регионов, им оплачивают дорогу, проживание и питание. Оформление занимает не больше пары дней. В Казани специально для этого открыт центр по отбору на контрактную службу "Батыр". В республике до 10 августа можно пройти обучение и получить направление в подразделения БПЛА. Также Татарстан один из немногих регионов, где можно попасть в особое подразделение Минобороны РФ - Африканский корпус. Для участников СВО и членов их семей в Татарстане предусмотрен комплекс льгот: списание долгов до 10 миллионов, кредитные каникулы, бесплатный проезд в общественном транспорте, возможность посещать мероприятия и спортивные секции без оплаты, поступление на бюджетные места в высшие и средние учебные заведения и многое другое. По состоянию на 1 июля, в муниципальный регистр включены сведения о 2892 мерах поддержки по 16 направлениям.

