https://ria.ru/20250808/svo-2034142283.html

Рогов рассказал о продвижении ВС России в ДНР

Рогов рассказал о продвижении ВС России в ДНР - РИА Новости, 08.08.2025

Рогов рассказал о продвижении ВС России в ДНР

Российские войска взяли под контроль стык границ ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T14:10:00+03:00

2025-08-08T14:10:00+03:00

2025-08-08T14:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

запорожская область

днепропетровская область

владимир рогов

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль стык границ ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. МО России объявляло 16 мая об освобождении Вольного Поля в ДНР, 28 мая - Зеленого Поля в Донецкой Народной Республике, 29 июля - Темировки в Запорожской области. "После освобождения сел Темировка в Запорожской области, а также Вольное Поле и Зеленое Поле в ДНР наши войска на этом участке фронта продвинулись еще на 12 километров, фактически взяв под контроль стык трех регионов", - сказал агентству Рогов. Ранее в Минобороны заявляли, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области, при этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области, в том числе, относится к работе по созданию буферной зоны.

https://ria.ru/20250523/rogov-2018603463.html

донецкая народная республика

запорожская область

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, донецкая народная республика, запорожская область, днепропетровская область, владимир рогов, дмитрий песков