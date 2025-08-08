Рейтинг@Mail.ru
Рогов рассказал о продвижении ВС России в ДНР - РИА Новости, 08.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 08.08.2025
Рогов рассказал о продвижении ВС России в ДНР
Рогов рассказал о продвижении ВС России в ДНР
Российские войска взяли под контроль стык границ ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 08.08.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль стык границ ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. МО России объявляло 16 мая об освобождении Вольного Поля в ДНР, 28 мая - Зеленого Поля в Донецкой Народной Республике, 29 июля - Темировки в Запорожской области. "После освобождения сел Темировка в Запорожской области, а также Вольное Поле и Зеленое Поле в ДНР наши войска на этом участке фронта продвинулись еще на 12 километров, фактически взяв под контроль стык трех регионов", - сказал агентству Рогов. Ранее в Минобороны заявляли, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области, при этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области, в том числе, относится к работе по созданию буферной зоны.
Рогов рассказал о продвижении ВС России в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль стык границ ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
МО России объявляло 16 мая об освобождении Вольного Поля в ДНР, 28 мая - Зеленого Поля в Донецкой Народной Республике, 29 июля - Темировки в Запорожской области.
"После освобождения сел Темировка в Запорожской области, а также Вольное Поле и Зеленое Поле в ДНР наши войска на этом участке фронта продвинулись еще на 12 километров, фактически взяв под контроль стык трех регионов", - сказал агентству Рогов.
Ранее в Минобороны заявляли, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области, при этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области, в том числе, относится к работе по созданию буферной зоны.
