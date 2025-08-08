https://ria.ru/20250808/svo-2034142283.html
Рогов рассказал о продвижении ВС России в ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль стык границ ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. МО России объявляло 16 мая об освобождении Вольного Поля в ДНР, 28 мая - Зеленого Поля в Донецкой Народной Республике, 29 июля - Темировки в Запорожской области. "После освобождения сел Темировка в Запорожской области, а также Вольное Поле и Зеленое Поле в ДНР наши войска на этом участке фронта продвинулись еще на 12 километров, фактически взяв под контроль стык трех регионов", - сказал агентству Рогов. Ранее в Минобороны заявляли, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области, при этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области, в том числе, относится к работе по созданию буферной зоны.
