Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Центра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 08.08.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Центра"

Российская группировка "Центр" на прошедшей неделе продолжала наступательные действия в ДНР и Днепропетровской области, противник за это время потерял до 2725... РИА Новости, 08.08.2025

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

днепропетровская область

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Российская группировка "Центр" на прошедшей неделе продолжала наступательные действия в ДНР и Днепропетровской области, противник за это время потерял до 2725 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области", - говорится в сводке ведомства за период с 2 по 8 августа.Отмечается, что они нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, егерской, пехотной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии."Противник потерял до 2725 военнослужащих, два танка и 19 боевых бронированных машин. Уничтожены 28 автомобилей и 16 артиллерийских орудий", - добавили в Минобороны РФ.

донецкая народная республика

днепропетровская область

