Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 08.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 08.08.2025 (обновлено: 12:38 08.08.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Центра"
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Российская группировка "Центр" на прошедшей неделе продолжала наступательные действия в ДНР и Днепропетровской области, противник за это время потерял до 2725 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области", - говорится в сводке ведомства за период с 2 по 8 августа.Отмечается, что они нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, егерской, пехотной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии."Противник потерял до 2725 военнослужащих, два танка и 19 боевых бронированных машин. Уничтожены 28 автомобилей и 16 артиллерийских орудий", - добавили в Минобороны РФ.
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Российская группировка "Центр" на прошедшей неделе продолжала наступательные действия в ДНР и Днепропетровской области, противник за это время потерял до 2725 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области", - говорится в сводке ведомства за период с 2 по 8 августа.
Отмечается, что они нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, егерской, пехотной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.
"Противник потерял до 2725 военнослужащих, два танка и 19 боевых бронированных машин. Уничтожены 28 автомобилей и 16 артиллерийских орудий", - добавили в Минобороны РФ.
ВС России нанесли семь групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю
