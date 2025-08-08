https://ria.ru/20250808/svo-2034119242.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Центра"
2025-08-08T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
днепропетровская область
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Российская группировка "Центр" на прошедшей неделе продолжала наступательные действия в ДНР и Днепропетровской области, противник за это время потерял до 2725 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области", - говорится в сводке ведомства за период с 2 по 8 августа.Отмечается, что они нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, егерской, пехотной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии."Противник потерял до 2725 военнослужащих, два танка и 19 боевых бронированных машин. Уничтожены 28 автомобилей и 16 артиллерийских орудий", - добавили в Минобороны РФ.
донецкая народная республика
днепропетровская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Центра"
