Экс-глава МИД Австрии: страны ЕС сами выбирают, у кого покупать ресурсы

2025-08-08T09:32:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991175038_0:131:2933:1780_1920x0_80_0_0_18db84292b971d9641a8c5f887d6c3e7.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Европейская комиссия не может навязывать странам-участницам Евросоюза, у кого закупать энергоресурсы, каждое государство само выбирает поставщиков, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "Еврокомиссия уполномочена вести переговоры по внешней торговле, но у нее нет юридических полномочий предписывать странам ЕС, где и в каких объемах закупать энергоресурсы или, например, у кого покупать вооружения", - сказала агентству Кнайсль. Как отметила экс-министр, энергоресурсы в страны-участницы Европейского союза поставляют фирмы, в большинстве случаев принадлежащие частным лицам. По словам Кнайсль, ЕК не может указать частным предприятиям, у кого покупать газ. "Многие компании уже пытались найти поставщиков газа, например, в Катаре, ОАЭ, Бразилии, они обращались к Мозамбику. Таким образом, сами компании, иногда в сотрудничестве с правительствами, решают, где покупать какие энергоресурсы", - подчеркнула руководитель центра G.O.R.K.l. Кнайсль добавила, что после заключения сделки главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Дональда Трампа в ЕС найдутся не только фирмы, но и государства, чьи власти объявят, что не будут следовать предписанию Еврокомиссии покупать американский газ. Как сообщила газета New York Times, фон дер Ляйен и Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из Евросоюза в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Европейский союз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности ЕС обязался закупить у Вашингтона энергоносителей на сумму в 750 миллиардов долларов: по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.

2025

