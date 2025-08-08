Бойцы группировки "Восток" ликвидировали группу украинских наемников

https://ria.ru/20250808/spetsoperatsiya-2034065640.html
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
МАРИУПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Восток" ликвидировали группу из шести наёмников, ещё одного взяли в плен при освобождении населённого пункта Январское Днепропетровской области, рассказал РИА Новости командир отделения с позывным "Мудрый". "Мы зашли в лесополку (лесополосу - ред.) уже по сумеркам, и как раз их 7 человек зашло. С моей группы парень притворился украинцем, начал разговаривать на их языке. Мы одного пропустили, взяли в плен, они не заметили", — рассказал "Мудрый". Он добавил, что остальным наёмникам было предложено сдаться в плен, но они отказались. "Предложили сдаться. Они не сдались, мы сделали свою работу", — добавил "Мудрый". Во вторник Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населённым пунктом Январское в Днепропетровской области. Населённый пункт освободили военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".
днепропетровская область
