Бойцы группировки "Восток" ликвидировали группу украинских наемников - РИА Новости, 08.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:58 08.08.2025
Бойцы группировки "Восток" ликвидировали группу украинских наемников
Бойцы группировки "Восток" ликвидировали группу украинских наемников
Бойцы группировки "Восток" ликвидировали группу украинских наемников
Бойцы группировки войск "Восток" ликвидировали группу из шести наёмников, ещё одного взяли в плен при освобождении населённого пункта Январское Днепропетровской РИА Новости, 08.08.2025
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
МАРИУПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Восток" ликвидировали группу из шести наёмников, ещё одного взяли в плен при освобождении населённого пункта Январское Днепропетровской области, рассказал РИА Новости командир отделения с позывным "Мудрый". "Мы зашли в лесополку (лесополосу - ред.) уже по сумеркам, и как раз их 7 человек зашло. С моей группы парень притворился украинцем, начал разговаривать на их языке. Мы одного пропустили, взяли в плен, они не заметили", — рассказал "Мудрый". Он добавил, что остальным наёмникам было предложено сдаться в плен, но они отказались. "Предложили сдаться. Они не сдались, мы сделали свою работу", — добавил "Мудрый". Во вторник Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населённым пунктом Январское в Днепропетровской области. Населённый пункт освободили военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".
днепропетровская область
Бойцы группировки "Восток" ликвидировали группу украинских наемников

Бойцы группировки Восток ликвидировали группу из шести украинских наёмников

Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Восток" ликвидировали группу из шести наёмников, ещё одного взяли в плен при освобождении населённого пункта Январское Днепропетровской области, рассказал РИА Новости командир отделения с позывным "Мудрый".
"Мы зашли в лесополку (лесополосу - ред.) уже по сумеркам, и как раз их 7 человек зашло. С моей группы парень притворился украинцем, начал разговаривать на их языке. Мы одного пропустили, взяли в плен, они не заметили", — рассказал "Мудрый".
Он добавил, что остальным наёмникам было предложено сдаться в плен, но они отказались.
"Предложили сдаться. Они не сдались, мы сделали свою работу", — добавил "Мудрый".
Во вторник Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населённым пунктом Январское в Днепропетровской области. Населённый пункт освободили военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".
