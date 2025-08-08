https://ria.ru/20250808/spetsoperatsiya-2034063678.html

Российские бойцы показали трофейные польские гранаты

Российские бойцы показали трофейные польские гранаты

МАРИУПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Трофейные гранаты польского производства оказались в распоряжении бойцов группировки войск "Восток" при освобождении населенного пункта Январское в Днепропетровской области Украины, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Эльбрус". "Очень много гранат натовского производства, как натовского, так и отдельных стран, конкретно Польши, с переходниками под наш УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный). Они печатают на 3D-принтерах переходники под наш УЗРГМ", - сказал "Эльбрус". Военнослужащий подчеркнул, что в районе Январского было обнаружено большое количество гранат производства стран НАТО. Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Январское в Днепропетровской области. Населенный пункт освободили военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".

