Военнослужащие группировки войск "Восток" рассказали подробности освобождения населенного пункта Январское в Днепропетровской области Украины, сообщило... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T05:12:00+03:00

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" рассказали подробности освобождения населенного пункта Январское в Днепропетровской области Украины, сообщило Минобороны РФ. Заместитель командира батальона с позывным "Эльбрус" рассказал на видео, опубликованном Минобороны РФ, как его бойцы освобождали населенный пункт. "Бойцы выполняли задачу по освобождению населенного пункта Январское, задача была выполнена успешно. Противник держал оборону уверенно, но при виде наступающих наших подразделений, как только наши военнослужащие подходили к опорному пункту на расстояние, буквально, 50-70 метров, вступали в стрелковый бой, противник ретировался", - сказал "Эльбрус". Он добавил, что военнослужащие ВС РФ брали в плен бойцов ВСУ, которых пытались уничтожить собственные войска, чтобы избежать утечки важной информации. "Пленные были, сдавались, мы их тяжело, конечно, эвакуировали с места ведения боевых действий, потому что противник при виде сдающихся в плен своих военнослужащих открывал огонь на поражение, пытаясь уничтожить, чтобы они нам не передали никакую ценную информацию", - отметил военный. Штурмовик с позывным "Кама" рассказал на видео, что освободить Январское было тяжело, сложности поджидали на каждом шагу, минные поля, артиллерия противника, а также FPV-дроны мешали бойцам РФ выполнить боевую задачу. Несмотря на преграды, которые создавали ВСУ, военнослужащие РФ смогли освободить Январское, часто используя эффект неожиданности.

