https://ria.ru/20250808/spetsoperatsiya-2034059449.html
Российские военные рассказали подробности освобождения Январского
Российские военные рассказали подробности освобождения Январского - РИА Новости, 08.08.2025
Российские военные рассказали подробности освобождения Январского
Военнослужащие группировки войск "Восток" рассказали подробности освобождения населенного пункта Январское в Днепропетровской области Украины, сообщило... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T05:12:00+03:00
2025-08-08T05:12:00+03:00
2025-08-08T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:372:1955:1472_1920x0_80_0_0_94dde38a7fa1cd41068fdf67812941ac.jpg
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" рассказали подробности освобождения населенного пункта Январское в Днепропетровской области Украины, сообщило Минобороны РФ. Заместитель командира батальона с позывным "Эльбрус" рассказал на видео, опубликованном Минобороны РФ, как его бойцы освобождали населенный пункт. "Бойцы выполняли задачу по освобождению населенного пункта Январское, задача была выполнена успешно. Противник держал оборону уверенно, но при виде наступающих наших подразделений, как только наши военнослужащие подходили к опорному пункту на расстояние, буквально, 50-70 метров, вступали в стрелковый бой, противник ретировался", - сказал "Эльбрус". Он добавил, что военнослужащие ВС РФ брали в плен бойцов ВСУ, которых пытались уничтожить собственные войска, чтобы избежать утечки важной информации. "Пленные были, сдавались, мы их тяжело, конечно, эвакуировали с места ведения боевых действий, потому что противник при виде сдающихся в плен своих военнослужащих открывал огонь на поражение, пытаясь уничтожить, чтобы они нам не передали никакую ценную информацию", - отметил военный. Штурмовик с позывным "Кама" рассказал на видео, что освободить Январское было тяжело, сложности поджидали на каждом шагу, минные поля, артиллерия противника, а также FPV-дроны мешали бойцам РФ выполнить боевую задачу. Несмотря на преграды, которые создавали ВСУ, военнослужащие РФ смогли освободить Январское, часто используя эффект неожиданности.
https://ria.ru/20250808/kiev-2034048469.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:307:1890:1725_1920x0_80_0_0_40588317bd67ecfbe378b3ad8d0be364.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Российские военные рассказали подробности освобождения Январского
ВСУ быстро уходили с опорных пунктов в Январском при виде российских военных
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" рассказали подробности освобождения населенного пункта Январское в Днепропетровской области Украины, сообщило Минобороны РФ.
Заместитель командира батальона с позывным "Эльбрус" рассказал на видео, опубликованном Минобороны РФ, как его бойцы освобождали населенный пункт.
"Бойцы выполняли задачу по освобождению населенного пункта Январское, задача была выполнена успешно. Противник держал оборону уверенно, но при виде наступающих наших подразделений, как только наши военнослужащие подходили к опорному пункту на расстояние, буквально, 50-70 метров, вступали в стрелковый бой, противник ретировался", - сказал "Эльбрус".
Он добавил, что военнослужащие ВС РФ брали в плен бойцов ВСУ
, которых пытались уничтожить собственные войска, чтобы избежать утечки важной информации.
"Пленные были, сдавались, мы их тяжело, конечно, эвакуировали с места ведения боевых действий, потому что противник при виде сдающихся в плен своих военнослужащих открывал огонь на поражение, пытаясь уничтожить, чтобы они нам не передали никакую ценную информацию", - отметил военный.
Штурмовик с позывным "Кама" рассказал на видео, что освободить Январское было тяжело, сложности поджидали на каждом шагу, минные поля, артиллерия противника, а также FPV-дроны мешали бойцам РФ
выполнить боевую задачу. Несмотря на преграды, которые создавали ВСУ, военнослужащие РФ смогли освободить Январское, часто используя эффект неожиданности.