Украинцы прячут тела погибших сослуживцев, рассказал российский боец
Украинцы прячут тела погибших сослуживцев, рассказал российский боец
Военные ВСУ не забирают тела погибших сослуживцев, а прячут их в лесополосах, рассказал журналистам военнослужащий с позывным "Апостол". РИА Новости, 08.08.2025
МАРИУПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Военные ВСУ не забирают тела погибших сослуживцев, а прячут их в лесополосах, рассказал журналистам военнослужащий с позывным "Апостол". "Апостол" подчеркнул, что при отступлении из Январского в Днепропетровской области ВСУ складировали тела в лесополосах. "Находили в лесополосах их (ВСУ) погибших. Не забирают, так и остаются там", - сказал он. Ранее Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Январское в Днепропетровской области. Населенный пункт освободили военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".
