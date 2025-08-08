Рейтинг@Mail.ru
Украинцы прячут тела погибших сослуживцев, рассказал российский боец
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 08.08.2025
Украинцы прячут тела погибших сослуживцев, рассказал российский боец
Военные ВСУ не забирают тела погибших сослуживцев, а прячут их в лесополосах, рассказал журналистам военнослужащий с позывным "Апостол". РИА Новости, 08.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МАРИУПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Военные ВСУ не забирают тела погибших сослуживцев, а прячут их в лесополосах, рассказал журналистам военнослужащий с позывным "Апостол". "Апостол" подчеркнул, что при отступлении из Январского в Днепропетровской области ВСУ складировали тела в лесополосах. "Находили в лесополосах их (ВСУ) погибших. Не забирают, так и остаются там", - сказал он. Ранее Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Январское в Днепропетровской области. Населенный пункт освободили военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".
днепропетровская область
в мире, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МАРИУПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Военные ВСУ не забирают тела погибших сослуживцев, а прячут их в лесополосах, рассказал журналистам военнослужащий с позывным "Апостол".
"Апостол" подчеркнул, что при отступлении из Январского в Днепропетровской области ВСУ складировали тела в лесополосах.
"Находили в лесополосах их (ВСУ) погибших. Не забирают, так и остаются там", - сказал он.
Ранее Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Январское в Днепропетровской области. Населенный пункт освободили военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".
Специальная военная операция на Украине
 
 
