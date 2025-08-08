https://ria.ru/20250808/spetsoperatsiya-2034059286.html

Украинцы прячут тела погибших сослуживцев, рассказал российский боец

Украинцы прячут тела погибших сослуживцев, рассказал российский боец - РИА Новости, 08.08.2025

Украинцы прячут тела погибших сослуживцев, рассказал российский боец

Военные ВСУ не забирают тела погибших сослуживцев, а прячут их в лесополосах, рассказал журналистам военнослужащий с позывным "Апостол". РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T05:09:00+03:00

2025-08-08T05:09:00+03:00

2025-08-08T05:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028599578_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_371cb432f9e2ae7be6e790e4d9af9845.jpg

МАРИУПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Военные ВСУ не забирают тела погибших сослуживцев, а прячут их в лесополосах, рассказал журналистам военнослужащий с позывным "Апостол". "Апостол" подчеркнул, что при отступлении из Январского в Днепропетровской области ВСУ складировали тела в лесополосах. "Находили в лесополосах их (ВСУ) погибших. Не забирают, так и остаются там", - сказал он. Ранее Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Январское в Днепропетровской области. Населенный пункт освободили военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".

https://ria.ru/20250808/kiev-2034048469.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)