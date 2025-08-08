Путин на Совбезе предложил обсудить вопросы региональной политики
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 8 августа 2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании Совбеза предложил обсудить региональную политику применительно к обеспечению вопросов безопасности.
В пятницу президент собрал постоянных членов Совбеза в Кремле.
"Мы обсудим сегодня некоторые вопросы региональной повестки дня, региональной политики применительно, конечно, к обеспечению и решению вопросов безопасности, прежде всего", - сказал Путин.
Он отметил, что на совещании с докладами выступят министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и руководитель ФСБ Александр Бортников.
В совещании приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Бортников.