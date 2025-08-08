Рейтинг@Mail.ru
Путин на Совбезе предложил обсудить вопросы региональной политики - РИА Новости, 08.08.2025
13:24 08.08.2025 (обновлено: 13:42 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/sovbez-2034132042.html
Путин на Совбезе предложил обсудить вопросы региональной политики
Путин на Совбезе предложил обсудить вопросы региональной политики - РИА Новости, 08.08.2025
Путин на Совбезе предложил обсудить вопросы региональной политики
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании Совбеза предложил обсудить региональную политику применительно к обеспечению вопросов безопасности. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T13:24:00+03:00
2025-08-08T13:42:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
владимир колокольцев
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034134936_0:256:3186:2048_1920x0_80_0_0_488abc22305dd22c3124a179adeaccf2.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании Совбеза предложил обсудить региональную политику применительно к обеспечению вопросов безопасности.В пятницу президент собрал постоянных членов Совбеза в Кремле."Мы обсудим сегодня некоторые вопросы региональной повестки дня, региональной политики применительно, конечно, к обеспечению и решению вопросов безопасности, прежде всего", - сказал Путин.Он отметил, что на совещании с докладами выступят министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и руководитель ФСБ Александр Бортников.В совещании приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Бортников.
https://ria.ru/20250804/fsb-2033212933.html
россия
безопасность, россия, владимир путин, владимир колокольцев, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Владимир Колокольцев, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин на Совбезе предложил обсудить вопросы региональной политики

Путин на Совбезе предложил обсудить вопросы региональной политики и безопасности

Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 8 августа 2025
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 8 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 8 августа 2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании Совбеза предложил обсудить региональную политику применительно к обеспечению вопросов безопасности.
В пятницу президент собрал постоянных членов Совбеза в Кремле.
"Мы обсудим сегодня некоторые вопросы региональной повестки дня, региональной политики применительно, конечно, к обеспечению и решению вопросов безопасности, прежде всего", - сказал Путин.
Он отметил, что на совещании с докладами выступят министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и руководитель ФСБ Александр Бортников.
В совещании приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Бортников.
ФСБ выявила в регионах 62 подпольные мастерские по изготовлению оружия
4 августа, 11:47
ФСБ выявила в регионах 62 подпольные мастерские по изготовлению оружия
4 августа, 11:47
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинВладимир КолокольцевАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
