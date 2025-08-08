https://ria.ru/20250808/solntse-2034071507.html

На Солнце произошла еще одна вспышка

На Солнце продолжается череда вспышек класса М, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. На Солнце продолжается череда вспышек класса М, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Последняя вспышка произошла сегодня в 06:53 — уровень M2.8 (сильная)", — говорится в публикации. С 3 августа на Солнце после полуторамесячного перерыва произошло уже несколько вспышек класса М, только накануне их зарегистрировали две. Наиболее мощной из них стала вспышка уровня М4.4, случившаяся 5 августа.По прогнозам специалистов, на Земле в пятницу, 8 августа, ожидается самая сильная за последние два месяца магнитная буря.

