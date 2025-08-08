Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошла еще одна вспышка
Наука
 
08:27 08.08.2025 (обновлено: 10:12 08.08.2025)
На Солнце произошла еще одна вспышка
На Солнце произошла еще одна вспышка
На Солнце продолжается череда вспышек класса М, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. На Солнце продолжается череда вспышек класса М, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Последняя вспышка произошла сегодня в 06:53 — уровень M2.8 (сильная)", — говорится в публикации. С 3 августа на Солнце после полуторамесячного перерыва произошло уже несколько вспышек класса М, только накануне их зарегистрировали две. Наиболее мощной из них стала вспышка уровня М4.4, случившаяся 5 августа.По прогнозам специалистов, на Земле в пятницу, 8 августа, ожидается самая сильная за последние два месяца магнитная буря.
космос
На Солнце произошла еще одна вспышка

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. На Солнце продолжается череда вспышек класса М, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Последняя вспышка произошла сегодня в 06:53 — уровень M2.8 (сильная)", — говорится в публикации.
С 3 августа на Солнце после полуторамесячного перерыва произошло уже несколько вспышек класса М, только накануне их зарегистрировали две. Наиболее мощной из них стала вспышка уровня М4.4, случившаяся 5 августа.
По прогнозам специалистов, на Земле в пятницу, 8 августа, ожидается самая сильная за последние два месяца магнитная буря.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури могут повлиять на работу коротковолновой связи и навигационных систем, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

Наука
 
 
