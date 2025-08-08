На Солнце произошла еще одна вспышка
ИКИ РАН: на Солнце утром произошла ещё одна вспышка класса М
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. На Солнце продолжается череда вспышек класса М, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Последняя вспышка произошла сегодня в 06:53 — уровень M2.8 (сильная)", — говорится в публикации.
С 3 августа на Солнце после полуторамесячного перерыва произошло уже несколько вспышек класса М, только накануне их зарегистрировали две. Наиболее мощной из них стала вспышка уровня М4.4, случившаяся 5 августа.
По прогнозам специалистов, на Земле в пятницу, 8 августа, ожидается самая сильная за последние два месяца магнитная буря.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури могут повлиять на работу коротковолновой связи и навигационных систем, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.