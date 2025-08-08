https://ria.ru/20250808/si-2034139030.html
Путин и Си провели телефонный разговор
ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в пятницу провели телефонный разговор, передает Центральное телевидение Китая."Восьмого августа председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путина провели телефонный разговор", - говорится в сообщении.Телеканал отметил, что разговор был проведен по инициативе российской стороны.
