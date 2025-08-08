Рейтинг@Mail.ru
Путин и Си провели телефонный разговор - РИА Новости, 08.08.2025
13:56 08.08.2025 (обновлено: 14:02 08.08.2025)
Путин и Си провели телефонный разговор
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в пятницу провели телефонный разговор, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 08.08.2025
ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в пятницу провели телефонный разговор, передает Центральное телевидение Китая."Восьмого августа председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путина провели телефонный разговор", - говорится в сообщении.Телеканал отметил, что разговор был проведен по инициативе российской стороны.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. Архивное фото
ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в пятницу провели телефонный разговор, передает Центральное телевидение Китая.
"Восьмого августа председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путина провели телефонный разговор", - говорится в сообщении.
Телеканал отметил, что разговор был проведен по инициативе российской стороны.
Заголовок открываемого материала