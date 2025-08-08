Рейтинг@Mail.ru
Российские школьники завоевали медали на олимпиаде по ИИ в Китае
Хорошие новости
 
12:04 08.08.2025 (обновлено: 13:29 08.08.2025)
Российские школьники завоевали медали на олимпиаде по ИИ в Китае
Российские школьники завоевали медали на олимпиаде по ИИ в Китае - РИА Новости, 08.08.2025
Российские школьники завоевали медали на олимпиаде по ИИ в Китае
Российские школьники завоевали восемь медалей на международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия... РИА Новости, 08.08.2025
хорошие новости
россия
китай
австралия
дмитрий чернышенко
сергей кравцов
юнеско
московский физико-технический институт
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские школьники завоевали восемь медалей на международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. "Российская сборная завоевала шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников, которая проходила в Китае с 2 по 8 августа", — говорится в релизе. Чернышенко отметил, что в России сильная физико-математическая школа и передовые разработки в сфере искусственного интеллекта. "Российские школьники, в честной конкурентной борьбе получившие восемь медалей, являются достойными продолжателями этих традиций", — подчеркнул вице-премьер. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов добавил, что успех школьников — это не только гордость для страны, но и важный вклад образования в будущее развитие экономики и цифровой зрелости государства. Команду школьников, участвовавших в олимпиаде, готовили представители Центрального университета и Альянса в сфере искусственного интеллекта совместно с Московским физико-техническим институтом. Международная олимпиада по искусственному интеллекту прошла при поддержке ЮНЕСКО. В финале сборная России встретилась с 300 соперниками из 61 страны, включая Австралию, Бразилию, Венгрию, Китай, Мексику, ОАЭ, Польшу, Сербию, Сингапур, США, Швецию и Японию. Участники программировали роботов, решали нестандартные задачи в командах и индивидуально, применяя знания из разных областей — от компьютерного зрения и машинного обучения до обработки естественного языка.
россия
китай
австралия
россия, китай, австралия, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, юнеско, московский физико-технический институт, общество
Хорошие новости, Россия, Китай, Австралия, Дмитрий Чернышенко, Сергей Кравцов, ЮНЕСКО, Московский физико-технический институт, Общество
Российские школьники завоевали медали на олимпиаде по ИИ в Китае

Российские школьники завоевали восемь медалей на олимпиаде по ИИ в Китае

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские школьники завоевали восемь медалей на международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
"Российская сборная завоевала шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников, которая проходила в Китае с 2 по 8 августа", — говорится в релизе.
Российские школьники завоевали медали на олимпиаде по информатике в Боливии
2 августа, 20:22
Чернышенко отметил, что в России сильная физико-математическая школа и передовые разработки в сфере искусственного интеллекта.
"Российские школьники, в честной конкурентной борьбе получившие восемь медалей, являются достойными продолжателями этих традиций", — подчеркнул вице-премьер.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов добавил, что успех школьников — это не только гордость для страны, но и важный вклад образования в будущее развитие экономики и цифровой зрелости государства.
Команду школьников, участвовавших в олимпиаде, готовили представители Центрального университета и Альянса в сфере искусственного интеллекта совместно с Московским физико-техническим институтом.
Международная олимпиада по искусственному интеллекту прошла при поддержке ЮНЕСКО. В финале сборная России встретилась с 300 соперниками из 61 страны, включая Австралию, Бразилию, Венгрию, Китай, Мексику, ОАЭ, Польшу, Сербию, Сингапур, США, Швецию и Японию.
Участники программировали роботов, решали нестандартные задачи в командах и индивидуально, применяя знания из разных областей — от компьютерного зрения и машинного обучения до обработки естественного языка.
Российские школьники завоевали четыре медали на биологической олимпиаде
26 июля, 21:22
 
Хорошие новости
 
 
