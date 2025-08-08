https://ria.ru/20250808/shkolniki-2034111270.html

Российские школьники завоевали медали на олимпиаде по ИИ в Китае

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские школьники завоевали восемь медалей на международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. "Российская сборная завоевала шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников, которая проходила в Китае с 2 по 8 августа", — говорится в релизе. Чернышенко отметил, что в России сильная физико-математическая школа и передовые разработки в сфере искусственного интеллекта. "Российские школьники, в честной конкурентной борьбе получившие восемь медалей, являются достойными продолжателями этих традиций", — подчеркнул вице-премьер. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов добавил, что успех школьников — это не только гордость для страны, но и важный вклад образования в будущее развитие экономики и цифровой зрелости государства. Команду школьников, участвовавших в олимпиаде, готовили представители Центрального университета и Альянса в сфере искусственного интеллекта совместно с Московским физико-техническим институтом. Международная олимпиада по искусственному интеллекту прошла при поддержке ЮНЕСКО. В финале сборная России встретилась с 300 соперниками из 61 страны, включая Австралию, Бразилию, Венгрию, Китай, Мексику, ОАЭ, Польшу, Сербию, Сингапур, США, Швецию и Японию. Участники программировали роботов, решали нестандартные задачи в командах и индивидуально, применяя знания из разных областей — от компьютерного зрения и машинного обучения до обработки естественного языка.

Новости

