https://ria.ru/20250808/shkolniki-2034111270.html
Российские школьники завоевали медали на олимпиаде по ИИ в Китае
Российские школьники завоевали медали на олимпиаде по ИИ в Китае - РИА Новости, 08.08.2025
Российские школьники завоевали медали на олимпиаде по ИИ в Китае
Российские школьники завоевали восемь медалей на международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T12:04:00+03:00
2025-08-08T12:04:00+03:00
2025-08-08T13:29:00+03:00
хорошие новости
россия
китай
австралия
дмитрий чернышенко
сергей кравцов
юнеско
московский физико-технический институт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034123674_0:217:1280:937_1920x0_80_0_0_629e0510fd022f729698a8ef1863004d.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские школьники завоевали восемь медалей на международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. "Российская сборная завоевала шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников, которая проходила в Китае с 2 по 8 августа", — говорится в релизе. Чернышенко отметил, что в России сильная физико-математическая школа и передовые разработки в сфере искусственного интеллекта. "Российские школьники, в честной конкурентной борьбе получившие восемь медалей, являются достойными продолжателями этих традиций", — подчеркнул вице-премьер. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов добавил, что успех школьников — это не только гордость для страны, но и важный вклад образования в будущее развитие экономики и цифровой зрелости государства. Команду школьников, участвовавших в олимпиаде, готовили представители Центрального университета и Альянса в сфере искусственного интеллекта совместно с Московским физико-техническим институтом. Международная олимпиада по искусственному интеллекту прошла при поддержке ЮНЕСКО. В финале сборная России встретилась с 300 соперниками из 61 страны, включая Австралию, Бразилию, Венгрию, Китай, Мексику, ОАЭ, Польшу, Сербию, Сингапур, США, Швецию и Японию. Участники программировали роботов, решали нестандартные задачи в командах и индивидуально, применяя знания из разных областей — от компьютерного зрения и машинного обучения до обработки естественного языка.
https://ria.ru/20250802/rossiya-2033027030.html
https://ria.ru/20250726/shkolniki-2031663054.html
россия
китай
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034123674_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9c66d2fa5380dd5712af97647db103d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, австралия, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, юнеско, московский физико-технический институт, общество
Хорошие новости, Россия, Китай, Австралия, Дмитрий Чернышенко, Сергей Кравцов, ЮНЕСКО, Московский физико-технический институт, Общество
Российские школьники завоевали медали на олимпиаде по ИИ в Китае
Российские школьники завоевали восемь медалей на олимпиаде по ИИ в Китае