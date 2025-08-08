https://ria.ru/20250808/shakhta-2034062151.html

В Приамурье оценили ущерб от аварии на шахте "Пионер"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 авг – РИА Новости. Материальный ущерб от обрушения породы и затопления на шахте "Пионер" в Приамурье в 2024 году составил 417 миллионов рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области. На АО "Покровский рудник" 18 марта 2024 года произошла авария. Разрушение охранного целика под чашей карьера "С-В Бахмут 2" вызвало прорыв обводненных песчано-глинистых масс в подземные выработки. Потоки воды и горной породы затопили шахту, что привело к гибели 13 горняков из подрядной организации ООО "Звездный". "Помимо человеческих жертв, авария нанесла серьёзный материальный ущерб. Под завалами остались: спецтехника (шахтные самосвалы, погрузочные машины, буровые установки) на сумму свыше 63 миллионов рублей, объекты незавершенного строительства и инфраструктура рудника на сумму более 354 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Следствие установило, что с 2019 года подземные работы на руднике велись без необходимой документации и разрешения уполномоченного органа. Ключевыми нарушениями названы: отсутствие контроля за устойчивостью подкарьерного целика, невыполнение требований по осушению карьера перед подземными работами; а также недостаточный геолого-маркшейдерский мониторинг. Бездействие управляющего директора и главного инженера рудника "Пионер" Алексея Бирюкова и Дениса Черникова стало одной из ключевых причин ЧП. Они не организовали контроль за работами и не приняли необходимых мер, хотя имели для этого полномочия. В суде Бирюков и Черников признали вину в полном объеме. Зейский районный суд приговорил мужчин к пяти годам шести месяцам колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством при выполнении работ на опасных производственных объектах, на срок два года шесть месяцев. Мужчины были заключены под стражу в зале суда.

