https://ria.ru/20250808/rudnik-2034058829.html

Руководителям рудника "Пионер", где погибли 13 горняков, вынесли приговор

Руководителям рудника "Пионер", где погибли 13 горняков, вынесли приговор - РИА Новости, 08.08.2025

Руководителям рудника "Пионер", где погибли 13 горняков, вынесли приговор

Зейский районный суд приговорил управляющего директора и главного инженера рудника "Пионер", где в марте 2024 года в результате обрушения породы погибли 13... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T05:03:00+03:00

2025-08-08T05:03:00+03:00

2025-08-08T05:58:00+03:00

происшествия

амурская область

россия

покровский рудник

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936803809_0:0:1270:714_1920x0_80_0_0_87a4ce67a600586ca2b40e17392c577d.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 авг – РИА Новости. Зейский районный суд приговорил управляющего директора и главного инженера рудника "Пионер", где в марте 2024 года в результате обрушения породы погибли 13 горняков, к 5,5 года колонии, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области."С учетом всех обстоятельств дела суд признал Бирюкова и Черникова виновными в совершении преступления и приговорил мужчин к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством при выполнении работ на опасных производственных объектах, на срок 2 года 6 месяцев. Мужчины были заключены под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.Как следует из данных суда, Бирюкова и Черников нарушили требования промышленной безопасности опасных производственных объектов, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 217 УК РФ).На АО "Покровский рудник" 18 марта 2024 года произошла авария. Разрушение охранного целика под чашей карьера "С-В Бахмут 2" вызвало прорыв обводненных песчано-глинистых масс в подземные выработки. Потоки воды и горной породы затопили шахту, что привело к гибели 13 горняков из подрядной организации ООО "Звездный".Следствие установило, что с 2019 года подземные работы на руднике велись без необходимой документации и разрешения уполномоченного органа. Ключевыми нарушениями названы: отсутствие контроля за устойчивостью подкарьерного целика, невыполнение требований по осушению карьера перед подземными работами; а также недостаточный геолого-маркшейдерский мониторинг. Бездействие управляющего директора и главного инженера рудника "Пионер" Бирюкова и Черникова стало одной из ключевых причин ЧП. Они не организовали контроль за работами и не приняли необходимых мер, хотя имели для этого полномочия. В суде Бирюков и Черников признали вину в полном объеме, отмечается в тексте.

https://ria.ru/20250808/shakhta-2034062151.html

https://ria.ru/20240401/rostekhnadzor-1937103212.html

амурская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, амурская область, россия, покровский рудник