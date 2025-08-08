https://ria.ru/20250808/rudnik-2034058829.html
Руководителям рудника "Пионер", где погибли 13 горняков, вынесли приговор
Руководителям рудника "Пионер", где погибли 13 горняков, вынесли приговор
происшествия
амурская область
россия
покровский рудник
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 авг – РИА Новости. Зейский районный суд приговорил управляющего директора и главного инженера рудника "Пионер", где в марте 2024 года в результате обрушения породы погибли 13 горняков, к 5,5 года колонии, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области."С учетом всех обстоятельств дела суд признал Бирюкова и Черникова виновными в совершении преступления и приговорил мужчин к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством при выполнении работ на опасных производственных объектах, на срок 2 года 6 месяцев. Мужчины были заключены под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.Как следует из данных суда, Бирюкова и Черников нарушили требования промышленной безопасности опасных производственных объектов, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 217 УК РФ).На АО "Покровский рудник" 18 марта 2024 года произошла авария. Разрушение охранного целика под чашей карьера "С-В Бахмут 2" вызвало прорыв обводненных песчано-глинистых масс в подземные выработки. Потоки воды и горной породы затопили шахту, что привело к гибели 13 горняков из подрядной организации ООО "Звездный".Следствие установило, что с 2019 года подземные работы на руднике велись без необходимой документации и разрешения уполномоченного органа. Ключевыми нарушениями названы: отсутствие контроля за устойчивостью подкарьерного целика, невыполнение требований по осушению карьера перед подземными работами; а также недостаточный геолого-маркшейдерский мониторинг. Бездействие управляющего директора и главного инженера рудника "Пионер" Бирюкова и Черникова стало одной из ключевых причин ЧП. Они не организовали контроль за работами и не приняли необходимых мер, хотя имели для этого полномочия. В суде Бирюков и Черников признали вину в полном объеме, отмечается в тексте.
амурская область
россия
