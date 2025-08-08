Рейтинг@Mail.ru
Руководителям рудника "Пионер", где погибли 13 горняков, вынесли приговор
05:03 08.08.2025 (обновлено: 05:58 08.08.2025)
Руководителям рудника "Пионер", где погибли 13 горняков, вынесли приговор
Зейский районный суд приговорил управляющего директора и главного инженера рудника "Пионер", где в марте 2024 года в результате обрушения породы погибли 13... РИА Новости, 08.08.2025
происшествия
амурская область
россия
покровский рудник
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 авг – РИА Новости. Зейский районный суд приговорил управляющего директора и главного инженера рудника "Пионер", где в марте 2024 года в результате обрушения породы погибли 13 горняков, к 5,5 года колонии, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области."С учетом всех обстоятельств дела суд признал Бирюкова и Черникова виновными в совершении преступления и приговорил мужчин к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством при выполнении работ на опасных производственных объектах, на срок 2 года 6 месяцев. Мужчины были заключены под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.Как следует из данных суда, Бирюкова и Черников нарушили требования промышленной безопасности опасных производственных объектов, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 217 УК РФ).На АО "Покровский рудник" 18 марта 2024 года произошла авария. Разрушение охранного целика под чашей карьера "С-В Бахмут 2" вызвало прорыв обводненных песчано-глинистых масс в подземные выработки. Потоки воды и горной породы затопили шахту, что привело к гибели 13 горняков из подрядной организации ООО "Звездный".Следствие установило, что с 2019 года подземные работы на руднике велись без необходимой документации и разрешения уполномоченного органа. Ключевыми нарушениями названы: отсутствие контроля за устойчивостью подкарьерного целика, невыполнение требований по осушению карьера перед подземными работами; а также недостаточный геолого-маркшейдерский мониторинг. Бездействие управляющего директора и главного инженера рудника "Пионер" Бирюкова и Черникова стало одной из ключевых причин ЧП. Они не организовали контроль за работами и не приняли необходимых мер, хотя имели для этого полномочия. В суде Бирюков и Черников признали вину в полном объеме, отмечается в тексте.
амурская область
россия
происшествия, амурская область, россия, покровский рудник
Происшествия, Амурская область, Россия, Покровский рудник
© МЧС Амурской области/TelegramСпасательная операция на аварийном участке рудника "Пионер"
Спасательная операция на аварийном участке рудника Пионер - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© МЧС Амурской области/Telegram
Спасательная операция на аварийном участке рудника "Пионер". Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 авг – РИА Новости. Зейский районный суд приговорил управляющего директора и главного инженера рудника "Пионер", где в марте 2024 года в результате обрушения породы погибли 13 горняков, к 5,5 года колонии, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области.
"С учетом всех обстоятельств дела суд признал Бирюкова и Черникова виновными в совершении преступления и приговорил мужчин к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством при выполнении работ на опасных производственных объектах, на срок 2 года 6 месяцев. Мужчины были заключены под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
В Приамурье оценили ущерб от аварии на шахте "Пионер"
Как следует из данных суда, Бирюкова и Черников нарушили требования промышленной безопасности опасных производственных объектов, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 217 УК РФ).
На АО "Покровский рудник" 18 марта 2024 года произошла авария. Разрушение охранного целика под чашей карьера "С-В Бахмут 2" вызвало прорыв обводненных песчано-глинистых масс в подземные выработки. Потоки воды и горной породы затопили шахту, что привело к гибели 13 горняков из подрядной организации ООО "Звездный".
Следствие установило, что с 2019 года подземные работы на руднике велись без необходимой документации и разрешения уполномоченного органа. Ключевыми нарушениями названы: отсутствие контроля за устойчивостью подкарьерного целика, невыполнение требований по осушению карьера перед подземными работами; а также недостаточный геолого-маркшейдерский мониторинг. Бездействие управляющего директора и главного инженера рудника "Пионер" Бирюкова и Черникова стало одной из ключевых причин ЧП. Они не организовали контроль за работами и не приняли необходимых мер, хотя имели для этого полномочия. В суде Бирюков и Черников признали вину в полном объеме, отмечается в тексте.
Происшествия
 
 
