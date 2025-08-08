https://ria.ru/20250808/rubio-2034244529.html

Рубио заявил о готовности США к саммиту с Россией

ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Вашингтон готов к саммиту с РФ и надеется на встречу президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы такой контакт был плодотворным, необходимо перед ним "достичь какого-то прогресса", заявил в пятницу госсекретарь США Марко Рубио. "Надеюсь, будет встреча. Я думаю, президент (США Дональд Трамп - ред.) готов к таковой, я думаю (президент РФ Владимир - ред.) Путин дал понять, что готов к таковой. Очевидно, встреча должна быть чему-то посвящена. Нужно достичь какого-то прогресса до встречи, чтобы она была плодотворной и стоящей", - сказал Рубио в интервью порталу EWTN. Президент РФ Владимир Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник российского главы государства Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, началась ее проработка. Путин позже заявил, что заинтересованность в саммите Россия-США проявлена с обеих сторон и назвал ОАЭ в качестве подходящего места.

