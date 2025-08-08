Россельхознадзор ввел контроль за столичным производителем мясной продукции
Россельхознадзор ввел усиленный контроль за "Останкинским МПК"
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россельхознадзор выявил несоответствия в молочной и мясной продукции и АО "Озерецкий Молочный Комбинат" (Подмосковье) и АО "Останкинский МПК" (Москва), в отношении столичного предприятия ввел режим усиленного лабораторного контроля, сообщается на сайте ведомства.
"Россельхознадзор выявил несоответствия в мясной и молочной продукции АО "Останкинский МПК" и АО "Озерецкий Молочный Комбинат"... Для предотвращения поставок на внешние рынки не отвечающих требованиям законодательства товаров Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении мясных товаров АО "Останкинский МПК" (город Москва)", - говорится в сообщении.
Так в копченом сервелате АО "Останкинский МПК" обнаружена микробная трансглютаминаза - это ферментный препарат, который не разрешен к использованию в пищевой продукции на территории ЕАЭС. Пробы были отобраны в одном из дискаунтеров торговой сети "Светофор" в Санкт-Петербурге.
В колбасных изделиях указанного производителя, реализуемых в магазинах сети "Светофор", и ранее выявлялись несоответствия. Например, в сырокопченой полусухой колбасе была обнаружена микробная трансглютаминаза, а в полукопченой колбасе зафиксированы незаявленные в составе компоненты, содержащие ДНК курицы.
Также службой установлена фальсификация молочной продукции АО "Озерецкий Молочный Комбинат", поставленной в торговые точки сети "Светофор". Растительные масла и жиры немолочного происхождения обнаружены в сливочном масле в Смоленской области и в плавленом сыре в Татарстане.
Россельхознадзор уточнил, что использование масел и жиров на растительной основе не допускается в натуральной молочной продукции.
В молочных товарах производства АО "Озерецкий Молочный Комбинат" ведомством ранее уже выявлялись растительные масла и жиры немолочного происхождения. Например, в пробах плавленого сыра и сливочного масла, отобранных в магазинах низких цен.
"Наличие указанных показателей, а также компонентов, незаявленных на маркировке в составе пищевых продуктов, не допускается требованиями техрегламентов. Информация о фактах обнаружения небезопасной и некачественной продукции направлена в Роспотребнадзор", - подчеркивается в сообщении.