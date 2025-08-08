https://ria.ru/20250808/rosselkhoznadzor-2034237389.html

Россельхознадзор ввел контроль за столичным производителем мясной продукции

Россельхознадзор ввел контроль за столичным производителем мясной продукции - РИА Новости, 08.08.2025

Россельхознадзор ввел контроль за столичным производителем мясной продукции

Россельхознадзор выявил несоответствия в молочной и мясной продукции и АО "Озерецкий Молочный Комбинат" (Подмосковье) и АО "Останкинский МПК" (Москва), в... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T20:16:00+03:00

2025-08-08T20:16:00+03:00

2025-08-08T20:16:00+03:00

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

москва

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907193652_0:287:3076:2017_1920x0_80_0_0_f9eb9ba0524db3c1956c026a9d14570d.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россельхознадзор выявил несоответствия в молочной и мясной продукции и АО "Озерецкий Молочный Комбинат" (Подмосковье) и АО "Останкинский МПК" (Москва), в отношении столичного предприятия ввел режим усиленного лабораторного контроля, сообщается на сайте ведомства. "Россельхознадзор выявил несоответствия в мясной и молочной продукции АО "Останкинский МПК" и АО "Озерецкий Молочный Комбинат"... Для предотвращения поставок на внешние рынки не отвечающих требованиям законодательства товаров Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении мясных товаров АО "Останкинский МПК" (город Москва)", - говорится в сообщении. Так в копченом сервелате АО "Останкинский МПК" обнаружена микробная трансглютаминаза - это ферментный препарат, который не разрешен к использованию в пищевой продукции на территории ЕАЭС. Пробы были отобраны в одном из дискаунтеров торговой сети "Светофор" в Санкт-Петербурге. В колбасных изделиях указанного производителя, реализуемых в магазинах сети "Светофор", и ранее выявлялись несоответствия. Например, в сырокопченой полусухой колбасе была обнаружена микробная трансглютаминаза, а в полукопченой колбасе зафиксированы незаявленные в составе компоненты, содержащие ДНК курицы. Также службой установлена фальсификация молочной продукции АО "Озерецкий Молочный Комбинат", поставленной в торговые точки сети "Светофор". Растительные масла и жиры немолочного происхождения обнаружены в сливочном масле в Смоленской области и в плавленом сыре в Татарстане. Россельхознадзор уточнил, что использование масел и жиров на растительной основе не допускается в натуральной молочной продукции. В молочных товарах производства АО "Озерецкий Молочный Комбинат" ведомством ранее уже выявлялись растительные масла и жиры немолочного происхождения. Например, в пробах плавленого сыра и сливочного масла, отобранных в магазинах низких цен. "Наличие указанных показателей, а также компонентов, незаявленных на маркировке в составе пищевых продуктов, не допускается требованиями техрегламентов. Информация о фактах обнаружения небезопасной и некачественной продукции направлена в Роспотребнадзор", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250722/dokhody-2030513182.html

https://ria.ru/20250718/svetofor-2030029415.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)