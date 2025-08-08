https://ria.ru/20250808/rosatom-2034102690.html

"Росатом" готов предоставить Казахстану 30 процентов работ по проекту АЭС

ПОСЕЛОК УЛЬКЕН (Алматинская область Казахстан), 8 авг - РИА Новости. "Росатом" готов предоставить предприятиям Казахстана 30% работ по проекту первой АЭС в республике, заявил на церемонии начала инженерных изысканий на месте будущего строительства первой АЭС в республике генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "В Казахстане мы готовы реализовать международный проект с привлечением самых лучших технологий в машиностроении, в приборостроении, в создании систем управления. И, конечно же, готовы огромную часть работы, это может быть 30% всего объема капиталовложения... здесь локализовать для предприятий Казахстана. Конечно же, определенный путь для этого нужно пройти, подтвердить компетенции, подтвердить абсолютную безопасность поставок, оборудования, работ, которые будут производить казахские компании. Но мы с удовольствием будем вместе привлекать казахстанских производителей к реализации этого проекта", - сказал Лихачев.

