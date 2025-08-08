https://ria.ru/20250808/razgovor-2034184691.html

Путин провел телефонный разговор с премьером Индии

Путин провел телефонный разговор с премьером Индии - РИА Новости, 08.08.2025

Путин провел телефонный разговор с премьером Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным."У меня состоялся очень хороший и обстоятельный разговор с моим другом — президентом Путиным. Я поблагодарил его за то, что он рассказал о последних событиях на Украине", — написал премьер в соцсети X.Моди заявил, что ждет его визита в страну в этом году. Также он подтвердил приверженность углублению стратегического партнерства Москвы и Нью-Дели.Со своей стороны, пресс-служба Кремля уточнила, что Путин поделился с Моди итогами встречи со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом.Серия телефонных разговоровВ пятницу Путин пообщался на эту тему с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер отметил, что Пекин приветствует контакты России и США. Говоря об украинском кризисе, он заявил, что простых решений сложных вопросов не существует, Китай будет продолжать содействовать миру и переговорам.Президент также обсудил встречу с Уиткоффом с лидерами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана — Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым. Накануне он поделился оценками этих переговоров с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой.Встреча Путина и ТрампаНа следующий день после визита Уиткоффа помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием политиков в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.

