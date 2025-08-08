Рейтинг@Mail.ru
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии
16:21 08.08.2025 (обновлено: 17:06 08.08.2025)
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным."У меня состоялся очень хороший и обстоятельный разговор с моим другом — президентом Путиным. Я поблагодарил его за то, что он рассказал о последних событиях на Украине", — написал премьер в соцсети X.Моди заявил, что ждет его визита в страну в этом году. Также он подтвердил приверженность углублению стратегического партнерства Москвы и Нью-Дели.Со своей стороны, пресс-служба Кремля уточнила, что Путин поделился с Моди итогами встречи со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом.Серия телефонных разговоровВ пятницу Путин пообщался на эту тему с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер отметил, что Пекин приветствует контакты России и США. Говоря об украинском кризисе, он заявил, что простых решений сложных вопросов не существует, Китай будет продолжать содействовать миру и переговорам.Президент также обсудил встречу с Уиткоффом с лидерами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана — Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым. Накануне он поделился оценками этих переговоров с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой.Встреча Путина и ТрампаНа следующий день после визита Уиткоффа помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием политиков в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
© Фото : Адиминистрация Президента России
Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.
"У меня состоялся очень хороший и обстоятельный разговор с моим другом — президентом Путиным. Я поблагодарил его за то, что он рассказал о последних событиях на Украине", — написал премьер в соцсети X.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Ушаков рассказал, кому Россия сообщит об итогах встречи Путина и Уиткоффа
7 августа, 11:11
Моди заявил, что ждет его визита в страну в этом году. Также он подтвердил приверженность углублению стратегического партнерства Москвы и Нью-Дели.
Со своей стороны, пресс-служба Кремля уточнила, что Путин поделился с Моди итогами встречи со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом.

Президент принял представителя Дональда Трампа в Кремле в среду, беседа длилась более трех часов. Через Уиткоффа лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества России и США.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Лукашенко допустил, что Россия не против воздушного перемирия с Украиной
Вчера, 14:36

Серия телефонных разговоров

В пятницу Путин пообщался на эту тему с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер отметил, что Пекин приветствует контакты России и США. Говоря об украинском кризисе, он заявил, что простых решений сложных вопросов не существует, Китай будет продолжать содействовать миру и переговорам.
Президент также обсудил встречу с Уиткоффом с лидерами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана — Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым.
Накануне он поделился оценками этих переговоров с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Урегулирование прокси-войны Запада на Украине: каковы шансы дипломатии
Вчера, 08:00

Встреча Путина и Трампа

На следующий день после визита Уиткоффа помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием политиков в ближайшие дни.
Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.
Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Война должна закончиться": Путин и Трамп все решат при встрече
7 августа, 17:21
 
