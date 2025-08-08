https://ria.ru/20250808/razgovor-2034184691.html
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии - РИА Новости, 08.08.2025
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T16:21:00+03:00
2025-08-08T16:21:00+03:00
2025-08-08T17:06:00+03:00
в мире
индия
украина
нарендра моди
владимир путин
китай
юрий ушаков
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958531365_169:0:1840:940_1920x0_80_0_0_1c77eccdec8e1e2a9f9be4a3e01dcc24.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным."У меня состоялся очень хороший и обстоятельный разговор с моим другом — президентом Путиным. Я поблагодарил его за то, что он рассказал о последних событиях на Украине", — написал премьер в соцсети X.Моди заявил, что ждет его визита в страну в этом году. Также он подтвердил приверженность углублению стратегического партнерства Москвы и Нью-Дели.Со своей стороны, пресс-служба Кремля уточнила, что Путин поделился с Моди итогами встречи со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом.Серия телефонных разговоровВ пятницу Путин пообщался на эту тему с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер отметил, что Пекин приветствует контакты России и США. Говоря об украинском кризисе, он заявил, что простых решений сложных вопросов не существует, Китай будет продолжать содействовать миру и переговорам.Президент также обсудил встречу с Уиткоффом с лидерами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана — Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым. Накануне он поделился оценками этих переговоров с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой.Встреча Путина и ТрампаНа следующий день после визита Уиткоффа помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием политиков в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
https://ria.ru/20250807/uitkoff-2033875838.html
https://ria.ru/20250808/lukashenko-2034150199.html
https://ria.ru/20250808/ukraina-2034040249.html
https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033990388.html
индия
украина
китай
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958531365_250:0:1797:1160_1920x0_80_0_0_db4a0d9d68ac73dd9a7144107f0382c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, украина, нарендра моди, владимир путин, китай, юрий ушаков, москва, встреча путина и трампа — 2025, встреча путина с уиткоффом 6 августа
В мире, Индия, Украина, Нарендра Моди, Владимир Путин, Китай, Юрий Ушаков, Москва, Встреча Путина и Трампа — 2025, Встреча Путина с Уиткоффом 6 августа
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.
"У меня состоялся очень хороший и обстоятельный разговор с моим другом — президентом Путиным. Я поблагодарил его за то, что он рассказал о последних событиях на Украине", — написал премьер в соцсети X
.
Моди заявил, что ждет его визита в страну в этом году. Также он подтвердил приверженность углублению стратегического партнерства Москвы и Нью-Дели.
Со своей стороны, пресс-служба Кремля уточнила, что Путин поделился с Моди итогами встречи со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом.
Президент принял представителя Дональда Трампа в Кремле в среду, беседа длилась более трех часов. Через Уиткоффа лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества России и США.
Серия телефонных разговоров
В пятницу Путин пообщался на эту тему с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер отметил, что Пекин приветствует контакты России и США. Говоря об украинском кризисе, он заявил, что простых решений сложных вопросов не существует, Китай будет продолжать содействовать миру и переговорам.
Президент также обсудил встречу с Уиткоффом с лидерами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана — Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым.
Накануне он поделился оценками этих переговоров с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой.
На следующий день после визита Уиткоффа помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва
и Вашингтон договорились провести саммит с участием политиков в ближайшие дни.
Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ
подходящей локацией для этого.
Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.