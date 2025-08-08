Рейтинг@Mail.ru
Путин и Мирзиеев обсудили сотрудничество России и Узбекистана - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 08.08.2025 (обновлено: 12:50 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/razgovor-2034124619.html
Путин и Мирзиеев обсудили сотрудничество России и Узбекистана
Путин и Мирзиеев обсудили сотрудничество России и Узбекистана - РИА Новости, 08.08.2025
Путин и Мирзиеев обсудили сотрудничество России и Узбекистана
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в торгово-экономической и... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T12:49:00+03:00
2025-08-08T12:50:00+03:00
в мире
россия
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153102/57/1531025729_0:177:2894:1805_1920x0_80_0_0_8fce2f6b5c3d80219ad2eb5d5979c457.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в торгово-экономической и энергетической областях, сообщает пресс-служба Кремля. "Лидеры также обсудили тематику российско-узбекистанского сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества двух стран", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250808/putin-2034116114.html
россия
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153102/57/1531025729_82:0:2811:2047_1920x0_80_0_0_fe55e0756b7196624faac9590ee2215a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев
В мире, Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Путин и Мирзиеев обсудили сотрудничество России и Узбекистана

Путин и Мирзиёев обсудили сотрудничество в экономике, энергетике и культуре

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в торгово-экономической и энергетической областях, сообщает пресс-служба Кремля.
"Лидеры также обсудили тематику российско-узбекистанского сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества двух стран", - говорится в сообщении.
Президент Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
12:19
 
В миреРоссияУзбекистанВладимир ПутинШавкат Мирзиеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала