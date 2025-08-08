https://ria.ru/20250808/razgovor-2034124619.html

Путин и Мирзиеев обсудили сотрудничество России и Узбекистана

Путин и Мирзиеев обсудили сотрудничество России и Узбекистана - РИА Новости, 08.08.2025

Путин и Мирзиеев обсудили сотрудничество России и Узбекистана

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в торгово-экономической и... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T12:49:00+03:00

2025-08-08T12:49:00+03:00

2025-08-08T12:50:00+03:00

в мире

россия

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиеев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153102/57/1531025729_0:177:2894:1805_1920x0_80_0_0_8fce2f6b5c3d80219ad2eb5d5979c457.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в торгово-экономической и энергетической областях, сообщает пресс-служба Кремля. "Лидеры также обсудили тематику российско-узбекистанского сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества двух стран", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250808/putin-2034116114.html

россия

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев