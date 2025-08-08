https://ria.ru/20250808/razgovor-2034124619.html
Путин и Мирзиеев обсудили сотрудничество России и Узбекистана
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в торгово-экономической и энергетической областях, сообщает пресс-служба Кремля. "Лидеры также обсудили тематику российско-узбекистанского сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества двух стран", - говорится в сообщении.
