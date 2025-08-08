Рейтинг@Mail.ru
В Раде сделали мрачный прогноз Украине в преддверии встречи Путина и Трампа
23:00 08.08.2025
В Раде сделали мрачный прогноз Украине в преддверии встречи Путина и Трампа
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев призвал граждан Украины не ждать от намеченных переговоров об урегулировании конфликта выхода на границы 1991 года и готовиться к "тяжелым" компромиссам. "Я бы не советовал гражданам рассчитывать на какие-то победы этого переговорного процесса, в том контексте, что мы получим границы 1991 года. Это, давайте будем откровенны, вряд ли будет. Это будут очень тяжелые компромиссы. Но такие, которые нам сегодня крайне необходимы и от которых зависит будущее нашей страны", - заявил Гетманцев в интервью украинскому телеканалу "Новости.Live". Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом. В четверг газета New York Post со ссылкой на неназванный источник в Белом доме сообщила, что возможность встречи Трампа и Путина якобы увязана с перспективой проведения встречи с Владимиром Зеленским. Однако позднее президент США заявил, что контакты Москвы и Киева не являются условием его встречи с российским коллегой. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года в состав России по итогам референдумов вошли Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области.
в мире, россия, республика крым, украина, владимир путин, дональд трамп, даниил гетманцев, верховная рада украины, оон
В мире, Россия, Республика Крым, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Даниил Гетманцев, Верховная Рада Украины, ООН
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев призвал граждан Украины не ждать от намеченных переговоров об урегулировании конфликта выхода на границы 1991 года и готовиться к "тяжелым" компромиссам.
"Я бы не советовал гражданам рассчитывать на какие-то победы этого переговорного процесса, в том контексте, что мы получим границы 1991 года. Это, давайте будем откровенны, вряд ли будет. Это будут очень тяжелые компромиссы. Но такие, которые нам сегодня крайне необходимы и от которых зависит будущее нашей страны", - заявил Гетманцев в интервью украинскому телеканалу "Новости.Live".
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом.
В четверг газета New York Post со ссылкой на неназванный источник в Белом доме сообщила, что возможность встречи Трампа и Путина якобы увязана с перспективой проведения встречи с Владимиром Зеленским. Однако позднее президент США заявил, что контакты Москвы и Киева не являются условием его встречи с российским коллегой.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года в состав России по итогам референдумов вошли Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области.
