Путин рассказал Си Цзиньпину об итогах встречи с Уиткоффом - РИА Новости, 08.08.2025
16:48 08.08.2025
Путин рассказал Си Цзиньпину об итогах встречи с Уиткоффом
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал председателю КНР об основных итогах своей беседы шестого августа со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщили в пресс-службе Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. В духе отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между двумя странами президент Российской Федерации рассказал председателю Китайской Народной Республики об основных итогах своей беседы 6 августа со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Си Цзиньпин, поблагодарив за предоставленную информацию, высказался в поддержку урегулирования украинского кризиса на долгосрочной основе", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал председателю КНР об основных итогах своей беседы шестого августа со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. В духе отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между двумя странами президент Российской Федерации рассказал председателю Китайской Народной Республики об основных итогах своей беседы 6 августа со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Си Цзиньпин, поблагодарив за предоставленную информацию, высказался в поддержку урегулирования украинского кризиса на долгосрочной основе", - говорится в сообщении.
Си Цзиньпин высказался о решении украинского конфликта
Заголовок открываемого материала