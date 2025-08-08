https://ria.ru/20250808/putin-2034194664.html

Путин рассказал Си Цзиньпину об итогах встречи с Уиткоффом

Путин рассказал Си Цзиньпину об итогах встречи с Уиткоффом

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал председателю КНР об основных итогах своей беседы шестого августа со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщили в пресс-службе Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. В духе отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между двумя странами президент Российской Федерации рассказал председателю Китайской Народной Республики об основных итогах своей беседы 6 августа со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Си Цзиньпин, поблагодарив за предоставленную информацию, высказался в поддержку урегулирования украинского кризиса на долгосрочной основе", - говорится в сообщении.

