Рейтинг@Mail.ru
Во Франции раскрыли, что ждет Европу после встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/putin-2034184932.html
Во Франции раскрыли, что ждет Европу после встречи Путина и Трампа
Во Франции раскрыли, что ждет Европу после встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 08.08.2025
Во Франции раскрыли, что ждет Европу после встречи Путина и Трампа
Читатели Le Figaro положительно встретили сообщения о готовящихся переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа."Я ставлю на то, что... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T16:21:00+03:00
2025-08-08T16:21:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
франция
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/11/1556001182_0:164:2860:1773_1920x0_80_0_0_d3fbd1ed762179b9d8fc71e459eedd8a.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Читатели Le Figaro положительно встретили сообщения о готовящихся переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа."Я ставлю на то, что Трамп возобновит торговлю с Россией в обмен на мирное соглашение. И в косвенном плане — что ЕС окажется в большом проигрыше: они испортили отношения с Россией и вынуждены покупать газ в США по бешеным ценам. Мне действительно кажется, что наши политики очень плохо справились с ситуацией с этим конфликтом. В итоге нас перестали слушать и понесли миллиардные убытки", — написал один из комментаторов. "Наконец-то! Настало время прекратить эту резню", — отметил другой. "Только не рассказывайте об этом нашему президенту (Макрону - Прим.ред). Оставьте его в стороне от этой встречи. Не беспокойте его... он в отпуске", — пошутил еще один пользователь. "Если удастся заключить мир... Браво!" — заключили читатели. В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250808/klyuge-2034095495.html
https://ria.ru/20250808/ukraina-2034071661.html
россия
сша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/11/1556001182_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_81b2feb49ac25dabc056ef6b9e77f1ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, франция, евросоюз
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Франция, Евросоюз

Во Франции раскрыли, что ждет Европу после встречи Путина и Трампа

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Читатели Le Figaro положительно встретили сообщения о готовящихся переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Я ставлю на то, что Трамп возобновит торговлю с Россией в обмен на мирное соглашение. И в косвенном плане — что ЕС окажется в большом проигрыше: они испортили отношения с Россией и вынуждены покупать газ в США по бешеным ценам. Мне действительно кажется, что наши политики очень плохо справились с ситуацией с этим конфликтом. В итоге нас перестали слушать и понесли миллиардные убытки", — написал один из комментаторов.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
"Опасная ситуация". В Европе забили тревогу из-за решения Путина и Трампа
Вчера, 10:56
"Наконец-то! Настало время прекратить эту резню", — отметил другой.

"Только не рассказывайте об этом нашему президенту (Макрону - Прим.ред). Оставьте его в стороне от этой встречи. Не беспокойте его... он в отпуске", — пошутил еще один пользователь.

"Если удастся заключить мир... Браво!" — заключили читатели.

В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
"Есть опасения". В Британии раскрыли, что Трамп готовит Зеленскому
Вчера, 08:27
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинФранцияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала