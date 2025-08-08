https://ria.ru/20250808/putin-2034184932.html

Во Франции раскрыли, что ждет Европу после встречи Путина и Трампа

08.08.2025

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Читатели Le Figaro положительно встретили сообщения о готовящихся переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа."Я ставлю на то, что Трамп возобновит торговлю с Россией в обмен на мирное соглашение. И в косвенном плане — что ЕС окажется в большом проигрыше: они испортили отношения с Россией и вынуждены покупать газ в США по бешеным ценам. Мне действительно кажется, что наши политики очень плохо справились с ситуацией с этим конфликтом. В итоге нас перестали слушать и понесли миллиардные убытки", — написал один из комментаторов. "Наконец-то! Настало время прекратить эту резню", — отметил другой. "Только не рассказывайте об этом нашему президенту (Макрону - Прим.ред). Оставьте его в стороне от этой встречи. Не беспокойте его... он в отпуске", — пошутил еще один пользователь. "Если удастся заключить мир... Браво!" — заключили читатели. В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

