Во Франции раскрыли, что ждет Европу после встречи Путина и Трампа
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Читатели Le Figaro положительно встретили сообщения о готовящихся переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Я ставлю на то, что Трамп возобновит торговлю с Россией в обмен на мирное соглашение. И в косвенном плане — что ЕС окажется в большом проигрыше: они испортили отношения с Россией и вынуждены покупать газ в США по бешеным ценам. Мне действительно кажется, что наши политики очень плохо справились с ситуацией с этим конфликтом. В итоге нас перестали слушать и понесли миллиардные убытки", — написал один из комментаторов.
"Я ставлю на то, что Трамп возобновит торговлю с Россией в обмен на мирное соглашение. И в косвенном плане — что ЕС окажется в большом проигрыше: они испортили отношения с Россией и вынуждены покупать газ в США по бешеным ценам. Мне действительно кажется, что наши политики очень плохо справились с ситуацией с этим конфликтом. В итоге нас перестали слушать и понесли миллиардные убытки", — написал один из комментаторов.
"Наконец-то! Настало время прекратить эту резню", — отметил другой.
"Только не рассказывайте об этом нашему президенту (Макрону - Прим.ред). Оставьте его в стороне от этой встречи. Не беспокойте его... он в отпуске", — пошутил еще один пользователь.
"Если удастся заключить мир... Браво!" — заключили читатели.
В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
"Только не рассказывайте об этом нашему президенту (Макрону - Прим.ред). Оставьте его в стороне от этой встречи. Не беспокойте его... он в отпуске", — пошутил еще один пользователь.
"Если удастся заключить мир... Браво!" — заключили читатели.
В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>