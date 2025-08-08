Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о престиже профессий, связанных с сельским хозяйством - РИА Новости, 08.08.2025
14:46 08.08.2025 (обновлено: 15:34 08.08.2025)
Путин рассказал о престиже профессий, связанных с сельским хозяйством
Путин рассказал о престиже профессий, связанных с сельским хозяйством
экономика
россия
владимир путин
росагролизинг
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Путин в телеграмме участникам и гостям 12-го открытого чемпионата России по пахоте отметил, что такие мероприятия содействуют повышению престижа сельскохозяйственных профессий."Такие содержательные, интересные и насыщенные мероприятия, каким, безусловно, является ваш чемпионат, содействуют наращиванию межрегиональной и международной кооперации, сбережению и укреплению традиций созидательного крестьянского труда, поддержке сельхозпроизводителей, повышению престижа профессий, связанных с сельским хозяйством — одной из ключевых отраслей национальной экономики", — написал он в приветствии. Президент подчеркнул, что чемпионат долгие годы объединяет участников из разных уголков России и мира. Он служит авторитетной площадкой для обсуждения актуальных проблем развития российского агропрома, демонстрации передовых технологий и образцов сельхозтехники, а также для обмена опытом. Путин особо отметил соревнование механизаторов, которое неизменно привлекает внимание большого числа гостей. Он назвал его центральным и наиболее ярким событием программы.Чемпионат проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства, АО "Росагролизинг", а также ведущих отечественных компаний.
экономика, россия, владимир путин, росагролизинг, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Росагролизинг, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Путин в телеграмме участникам и гостям 12-го открытого чемпионата России по пахоте отметил, что такие мероприятия содействуют повышению престижа сельскохозяйственных профессий.
"Такие содержательные, интересные и насыщенные мероприятия, каким, безусловно, является ваш чемпионат, содействуют наращиванию межрегиональной и международной кооперации, сбережению и укреплению традиций созидательного крестьянского труда, поддержке сельхозпроизводителей, повышению престижа профессий, связанных с сельским хозяйством — одной из ключевых отраслей национальной экономики", — написал он в приветствии.
Президент подчеркнул, что чемпионат долгие годы объединяет участников из разных уголков России и мира. Он служит авторитетной площадкой для обсуждения актуальных проблем развития российского агропрома, демонстрации передовых технологий и образцов сельхозтехники, а также для обмена опытом.
Путин особо отметил соревнование механизаторов, которое неизменно привлекает внимание большого числа гостей. Он назвал его центральным и наиболее ярким событием программы.
Чемпионат проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства, АО "Росагролизинг", а также ведущих отечественных компаний.
