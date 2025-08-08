https://ria.ru/20250808/putin-2034152822.html

Путин рассказал о престиже профессий, связанных с сельским хозяйством

Владимир Путин в телеграмме участникам и гостям 12-го открытого чемпионата России по пахоте отметил, что такие мероприятия содействуют повышению престижа... РИА Новости, 08.08.2025

экономика

россия

владимир путин

росагролизинг

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Путин в телеграмме участникам и гостям 12-го открытого чемпионата России по пахоте отметил, что такие мероприятия содействуют повышению престижа сельскохозяйственных профессий."Такие содержательные, интересные и насыщенные мероприятия, каким, безусловно, является ваш чемпионат, содействуют наращиванию межрегиональной и международной кооперации, сбережению и укреплению традиций созидательного крестьянского труда, поддержке сельхозпроизводителей, повышению престижа профессий, связанных с сельским хозяйством — одной из ключевых отраслей национальной экономики", — написал он в приветствии. Президент подчеркнул, что чемпионат долгие годы объединяет участников из разных уголков России и мира. Он служит авторитетной площадкой для обсуждения актуальных проблем развития российского агропрома, демонстрации передовых технологий и образцов сельхозтехники, а также для обмена опытом. Путин особо отметил соревнование механизаторов, которое неизменно привлекает внимание большого числа гостей. Он назвал его центральным и наиболее ярким событием программы.Чемпионат проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства, АО "Росагролизинг", а также ведущих отечественных компаний.

2025

