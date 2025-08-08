https://ria.ru/20250808/putin-2034152822.html
Путин рассказал о престиже профессий, связанных с сельским хозяйством
Путин рассказал о престиже профессий, связанных с сельским хозяйством - РИА Новости, 08.08.2025
Путин рассказал о престиже профессий, связанных с сельским хозяйством
Владимир Путин в телеграмме участникам и гостям 12-го открытого чемпионата России по пахоте отметил, что такие мероприятия содействуют повышению престижа... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T14:46:00+03:00
2025-08-08T14:46:00+03:00
2025-08-08T15:34:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
росагролизинг
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033803356_0:8:2795:1580_1920x0_80_0_0_4380d46277fe0ffb9cc167ac02f08d98.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Путин в телеграмме участникам и гостям 12-го открытого чемпионата России по пахоте отметил, что такие мероприятия содействуют повышению престижа сельскохозяйственных профессий."Такие содержательные, интересные и насыщенные мероприятия, каким, безусловно, является ваш чемпионат, содействуют наращиванию межрегиональной и международной кооперации, сбережению и укреплению традиций созидательного крестьянского труда, поддержке сельхозпроизводителей, повышению престижа профессий, связанных с сельским хозяйством — одной из ключевых отраслей национальной экономики", — написал он в приветствии. Президент подчеркнул, что чемпионат долгие годы объединяет участников из разных уголков России и мира. Он служит авторитетной площадкой для обсуждения актуальных проблем развития российского агропрома, демонстрации передовых технологий и образцов сельхозтехники, а также для обмена опытом. Путин особо отметил соревнование механизаторов, которое неизменно привлекает внимание большого числа гостей. Он назвал его центральным и наиболее ярким событием программы.Чемпионат проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства, АО "Росагролизинг", а также ведущих отечественных компаний.
https://ria.ru/20250728/minselhoz-2031841877.html
https://ria.ru/20250714/agrotekhklassy-2028557959.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033803356_9:0:2738:2047_1920x0_80_0_0_009f789c2e99da6f6a375c404d3d826f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, росагролизинг, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Росагролизинг, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Путин рассказал о престиже профессий, связанных с сельским хозяйством
Путин заявил, что чемпионат по пахоте помогает росту престижа аграрных профессий