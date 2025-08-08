Рейтинг@Mail.ru
Путин провел совещание по региональной безопасности с членами Совбеза - РИА Новости, 08.08.2025
13:28 08.08.2025 (обновлено: 14:11 08.08.2025)
Путин провел совещание по региональной безопасности с членами Совбеза
Путин провел совещание по региональной безопасности с членами Совбеза - РИА Новости, 08.08.2025
Путин провел совещание по региональной безопасности с членами Совбеза
Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил вопросы региональной политики применительно к обеспечению... РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил вопросы региональной политики применительно к обеспечению безопасности.С докладами выступили министр внутренних дел Владимир Колокольцев и руководитель ФСБ Александр Бортников.В совещании приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Колокольцев, министр иностранних дел Сергей Лавров, директор ФСБ Бортников.Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза состоялось две недели назад, 25 июля. Тогда обсуждались два вопроса: повышение эффективности национальной морской политики и подготовка к Единому дню голосования, которое пройдет в сентябре.
Путин провел совещание по региональной безопасности с членами Совбеза

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил вопросы региональной политики применительно к обеспечению безопасности.
С докладами выступили министр внутренних дел Владимир Колокольцев и руководитель ФСБ Александр Бортников.
В совещании приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Бортников.
Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза состоялось две недели назад, 25 июля. Тогда обсуждались два вопроса: повышение эффективности национальной морской политики и подготовка к Единому дню голосования, которое пройдет в сентябре.
Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана итоги беседы с Уиткоффом
Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана итоги беседы с Уиткоффом
12:37
 
