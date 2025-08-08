https://ria.ru/20250808/putin-2034132902.html
Путин провел совещание по региональной безопасности с членами Совбеза
Путин провел совещание по региональной безопасности с членами Совбеза - РИА Новости, 08.08.2025
Путин провел совещание по региональной безопасности с членами Совбеза
Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил вопросы региональной политики применительно к обеспечению... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T13:28:00+03:00
2025-08-08T13:28:00+03:00
2025-08-08T14:11:00+03:00
владимир путин
россия
совет безопасности рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034134105_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_01f0ce38ea802189d68924178e46dc89.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил вопросы региональной политики применительно к обеспечению безопасности.С докладами выступили министр внутренних дел Владимир Колокольцев и руководитель ФСБ Александр Бортников.В совещании приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Бортников.Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза состоялось две недели назад, 25 июля. Тогда обсуждались два вопроса: повышение эффективности национальной морской политики и подготовка к Единому дню голосования, которое пройдет в сентябре.
https://ria.ru/20250808/putin-2034120699.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034134105_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6badedf8de4533ce81c8a5d4551db3d3.jpg
Совещание с постоянными членами Совбеза по теме вопросов региональной безопасности
🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-08T13:28
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, совет безопасности рф
Владимир Путин, Россия, Совет Безопасности РФ