В Кремле рассказали, почему Путин позвонил Токаеву
В Кремле рассказали, почему Путин позвонил Токаеву
2025-08-08T12:36:00+03:00
2025-08-08T12:36:00+03:00
2025-08-08T12:39:00+03:00
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, чтобы рассказать о ходе диалога с США по украинскому кризису, в том числе об итогах своей встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщает пресс-служба Кремля."Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, чтобы в духе российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса, в том числе об основных итогах недавней встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом", - говорится в сообщении.
