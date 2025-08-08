Рейтинг@Mail.ru
12:36 08.08.2025 (обновлено: 12:39 08.08.2025)
В Кремле рассказали, почему Путин позвонил Токаеву
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, чтобы рассказать о ходе диалога с США по украинскому кризису, в том числе об итогах своей встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщает пресс-служба Кремля."Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, чтобы в духе российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса, в том числе об основных итогах недавней встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом", - говорится в сообщении.
В Кремле рассказали, почему Путин позвонил Токаеву

Путин позвонил Токаеву, чтобы рассказать о ходе диалога с США по Украине

© Фото : AqordaВладимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
© Фото : Aqorda
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, чтобы рассказать о ходе диалога с США по украинскому кризису, в том числе об итогах своей встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, чтобы в духе российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса, в том числе об основных итогах недавней встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом", - говорится в сообщении.
