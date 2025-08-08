https://ria.ru/20250808/putin-2034116114.html

Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба Кремля."Владимир Путин поделился оценками прошедшей 6 августа в Кремле беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом", — говорится в релизе.Мирзиёев поблагодарил Путина эту информацию и поддержал усилия по поиску путей урегулирования украинского кризиса.Лидеры также обсудили вопросы сотрудничества в торговле, энергетической, культурной и гуманитарной областях.Путин и Мирзиёев выразили заинтересованность в укреплении стратегического партнерства и союзничества стран.

