Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
12:19 08.08.2025
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба Кремля.
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба Кремля."Владимир Путин поделился оценками прошедшей 6 августа в Кремле беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом", — говорится в релизе.Мирзиёев поблагодарил Путина эту информацию и поддержал усилия по поиску путей урегулирования украинского кризиса.Лидеры также обсудили вопросы сотрудничества в торговле, энергетической, культурной и гуманитарной областях.Путин и Мирзиёев выразили заинтересованность в укреплении стратегического партнерства и союзничества стран.
2025
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин поделился оценками прошедшей 6 августа в Кремле беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом", — говорится в релизе.
В среду он принял американского представителя в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через Уиткоффа лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.

Мирзиёев поблагодарил Путина эту информацию и поддержал усилия по поиску путей урегулирования украинского кризиса.
Лидеры также обсудили вопросы сотрудничества в торговле, энергетической, культурной и гуманитарной областях.
Путин и Мирзиёев выразили заинтересованность в укреплении стратегического партнерства и союзничества стран.
Заголовок открываемого материала