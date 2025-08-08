https://ria.ru/20250808/putin-2034090200.html

Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ

Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 08.08.2025

Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ

Большая часть россиян (78,4%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, почти три четверти граждан (74,3%) одобряют работу главы государства, свидетельствуют... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T10:31:00+03:00

2025-08-08T10:31:00+03:00

2025-08-08T10:31:00+03:00

россия

владимир путин

вциом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019799160_0:0:3744:2106_1920x0_80_0_0_c32eb59957435597e69e0612d8596508.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Большая часть россиян (78,4%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, почти три четверти граждан (74,3%) одобряют работу главы государства, свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на его сайте. Восемь из десяти (78,4%) опрошенных заявили, что доверяют Путину, недоверие главе государства выразили 16,9% респондентов. Кроме того, 74,3% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 15,8%. Работу правительства России одобряют 49,3% опрошенных, не одобряют - 20,3%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 60,1% респондентов, 20,3% сказали, что не доверяют ему. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 33,6% россиян назвали "Единую Россию", 10,5% - ЛДПР, 10,1% - КПРФ, 7,8% - партию "Новые люди", 3,8% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 10,5% опрошенных россиян указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 28 июля по 3 августа 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20250709/putin-2028093698.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, вциом