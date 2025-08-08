https://ria.ru/20250808/putin-2034090200.html
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 08.08.2025
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Большая часть россиян (78,4%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, почти три четверти граждан (74,3%) одобряют работу главы государства, свидетельствуют... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T10:31:00+03:00
2025-08-08T10:31:00+03:00
2025-08-08T10:31:00+03:00
россия
владимир путин
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019799160_0:0:3744:2106_1920x0_80_0_0_c32eb59957435597e69e0612d8596508.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Большая часть россиян (78,4%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, почти три четверти граждан (74,3%) одобряют работу главы государства, свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на его сайте. Восемь из десяти (78,4%) опрошенных заявили, что доверяют Путину, недоверие главе государства выразили 16,9% респондентов. Кроме того, 74,3% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 15,8%. Работу правительства России одобряют 49,3% опрошенных, не одобряют - 20,3%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 60,1% респондентов, 20,3% сказали, что не доверяют ему. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 33,6% россиян назвали "Единую Россию", 10,5% - ЛДПР, 10,1% - КПРФ, 7,8% - партию "Новые люди", 3,8% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 10,5% опрошенных россиян указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 28 июля по 3 августа 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20250709/putin-2028093698.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019799064_0:0:3478:2609_1920x0_80_0_0_9119ee67068a75b24c7563245ebbb0c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, вциом
Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
ВЦИОМ: 78,4% россиян доверяют Путину