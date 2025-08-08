Рейтинг@Mail.ru
"Решать будет Путин": в США необычно высказались о переговорах с Россией
06:31 08.08.2025
"Решать будет Путин": в США необычно высказались о переговорах с Россией
Владимир Зеленский может даже не приезжать на переговоры, потому что условия мира будет диктовать только Россия, заявил американский журналист Клейтон Моррис на РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский может даже не приезжать на переговоры, потому что условия мира будет диктовать только Россия, заявил американский журналист Клейтон Моррис на YouTube."Зеленскому и не нужно ехать ни на какие переговоры, он все равно ничего не решает. Он может отправить письмо, или одного из своих лакеев. Это не важно, потому что решать все вопросы будет Путин. У него все козыри на руках", — сказал он.Журналист также отмечает, что и Москва, и Вашингтон выглядят заинтересованными в завершении конфликта. Но, продолжает он, в Киеве и Брюсселе совсем не рады переговорам, ведь они будут вынуждены принять невыгодные для них условия."Украинская армия сломлена, они готовятся призывать 60-летних. НАТО раздроблена, Зеленский в панике. Совсем недавно у него были масштабные протесты на улицах, люди дают отпор силовой мобилизации", — заключил Моррис.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потенциально встреча с Владимиром Зеленским возможна, но для этого должны быть созданы определенные условия.В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в среду на встрече затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
"Решать будет Путин": в США необычно высказались о переговорах с Россией

Владимир Путин
Владимир Путин
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский может даже не приезжать на переговоры, потому что условия мира будет диктовать только Россия, заявил американский журналист Клейтон Моррис на YouTube.
"Зеленскому и не нужно ехать ни на какие переговоры, он все равно ничего не решает. Он может отправить письмо, или одного из своих лакеев. Это не важно, потому что решать все вопросы будет Путин. У него все козыри на руках", — сказал он.
"Убрать Украину": в США рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа
03:56
Журналист также отмечает, что и Москва, и Вашингтон выглядят заинтересованными в завершении конфликта. Но, продолжает он, в Киеве и Брюсселе совсем не рады переговорам, ведь они будут вынуждены принять невыгодные для них условия.
"Украинская армия сломлена, они готовятся призывать 60-летних. НАТО раздроблена, Зеленский в панике. Совсем недавно у него были масштабные протесты на улицах, люди дают отпор силовой мобилизации", — заключил Моррис.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потенциально встреча с Владимиром Зеленским возможна, но для этого должны быть созданы определенные условия.
"Разберутся с Зеленским": в США сделали заявление по переговорам с Россией
05:08
В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни.
Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.
Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в среду на встрече затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
Новое слово в геополитике: колеблющегося подтолкни — в сторону России
6 августа, 20:48
 
