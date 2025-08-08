Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп часто проводят телефонные разговоры, пишут СМИ - РИА Новости, 08.08.2025
05:31 08.08.2025
Путин и Трамп часто проводят телефонные разговоры, пишут СМИ
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
джон болтон
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп поддерживают связь и часто проводят телефонные разговоры, в ходе которых российский лидер чаще говорит, а Трамп - внимательно слушает, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и другие источники. "Трамп и Путин много созваниваются и передают через посредников много сообщений... Их разговоры... обычно доброжелательны... Иногда их разговоры длятся часами из-за длинных монологов Путина и необходимости в переводе... Трамп обычно нетерпеливо и взволнованно ждет возможности вставить слово и внимательно слушает", - пишет издание. По словам высокопоставленного чиновника из Белого дома, в ходе бесед с российским лидером Трамп часто говорит о том, что его цель - восстановить американо-российские отношения на базе растущего экономического сотрудничества. "Чиновники из администрации (Трампа - ред.) и близкие советники президента заявили, что у Путина и Трампа в этом году не было ни одной крупной ссоры", - пишет Wall Street Journal. Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в комментарии изданию отметил, что Путин хорошо осведомлен и "знает, о чем говорит". Газета также обращает внимание на то, что у российского лидера есть 25 лет опыта общения с различными президентами США, из-за чего у Трампа могут возникнуть сложности в переговорах. Кроме того, неназванные помощники сообщили изданию, что глава Белого дома злится из-за того, что за прошедшие 200 дней его президентского срока ему так и не удалось прекратить конфликт на Украине. Газета напоминает, что изначально Трамп обещался решить украинский вопрос за 24 часа, но позже заявил, что просто так пошутил. В четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, джон болтон
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джон Болтон
Путин и Трамп часто проводят телефонные разговоры, пишут СМИ

WSJ: когда Путин и Трамп созваниваются, первый чаще говорит, а второй слушает

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп поддерживают связь и часто проводят телефонные разговоры, в ходе которых российский лидер чаще говорит, а Трамп - внимательно слушает, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и другие источники.
"Трамп и Путин много созваниваются и передают через посредников много сообщений... Их разговоры... обычно доброжелательны... Иногда их разговоры длятся часами из-за длинных монологов Путина и необходимости в переводе... Трамп обычно нетерпеливо и взволнованно ждет возможности вставить слово и внимательно слушает", - пишет издание.
По словам высокопоставленного чиновника из Белого дома, в ходе бесед с российским лидером Трамп часто говорит о том, что его цель - восстановить американо-российские отношения на базе растущего экономического сотрудничества.
"Чиновники из администрации (Трампа - ред.) и близкие советники президента заявили, что у Путина и Трампа в этом году не было ни одной крупной ссоры", - пишет Wall Street Journal.
Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в комментарии изданию отметил, что Путин хорошо осведомлен и "знает, о чем говорит". Газета также обращает внимание на то, что у российского лидера есть 25 лет опыта общения с различными президентами США, из-за чего у Трампа могут возникнуть сложности в переговорах.
Кроме того, неназванные помощники сообщили изданию, что глава Белого дома злится из-за того, что за прошедшие 200 дней его президентского срока ему так и не удалось прекратить конфликт на Украине. Газета напоминает, что изначально Трамп обещался решить украинский вопрос за 24 часа, но позже заявил, что просто так пошутил.
В четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
