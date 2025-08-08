https://ria.ru/20250808/proigrysh-2034051682.html

"Колоссальный проигрыш": в Киеве пришли в ужас от решения Путина и Трампа

"Колоссальный проигрыш": в Киеве пришли в ужас от решения Путина и Трампа - РИА Новости, 08.08.2025

"Колоссальный проигрыш": в Киеве пришли в ужас от решения Путина и Трампа

Решение о подготовке встречи президентов России и США стало настоящим поражением для Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на... РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Решение о подготовке встречи президентов России и США стало настоящим поражением для Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube."Путин заявил, что готовится к встрече с Трампом и что это взаимное желание. Это очень важно. <…> Вы что, не понимаете, к чему все идет? Ситуация становится чрезвычайно острой, особенно по мере обрастания деталями. Если сейчас появится число, реальное число и место встречи, для Зеленского это будет колоссальный проигрыш", — сказал он.Аналитик также отметил, что глава киевского режима не обладает гибкостью и способностью к переговорам и обсуждениям. По его словам, Зеленский руководствуется только меркантильными интересами."Никто уже не хочет воевать, никто не хочет в НАТО. Все поменялось. Но предательство Украины осуществлено на 100 процентов", — заключил Соскин.В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в среду на встрече затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.

