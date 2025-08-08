В "Росконгрессе" рассказали о подготовке Приморья к ВЭФ — 2025
Дорожная карта по подготовке Приморья к ВЭФ включает более 200 мероприятий
Эмблема ВЭФ в кампусе ДВФУ. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Дорожная карта по подготовке инфраструктуры Приморского края и города Владивостока к проведению Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) включает более 200 мероприятий, сообщили в фонде "Росконгресс".
Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев провел совещание по подготовке к проведению форума, отмечается в сообщении. О том, как идет подготовка Приморского края и Владивостока к ВЭФ-2025, рассказал глава региона Олег Кожемяко.
"В рамках дорожной карты по подготовке инфраструктуры края и города Владивостока к проведению ВЭФ предусмотрены более 200 мероприятий. Работают штабы по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан и электроснабжения. Обучено 455 волонтеров", - сказано в сообщении.
Трутнев, слова которого приводятся в сообщении, напомнил, что благодаря реализации новых инвестиционных проектов Дальнему Востоку обеспечен более высокий экономический рост, чем на других территориях России.
"Считаю это предельно важным. Наша задача – сделать все возможное, чтобы Восточный экономический форум, где в этом году будут подведены итоги нашей десятилетней работы, прошел на достойном уровне", – цитирует "Росконгресс" Трутнева.
По информации организаторов, на совещании ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец отчитался о подготовке кампуса и территории вуза. Уже четвертый год подряд в ходе ВЭФ при поддержке фонда "Росконгресс" и Российского общества "Знание" пройдет лекторий для студентов и молодежи Приморья. В этом году одной из основных тем лектория будет "Родина: история, традиции, единство", посвященная 80-летию победы в Великой Отечественной и Второй Мировой войнах. Очно участие в лектории примут 350 студентов, еще 8,5 миллиона человек присоединятся к событию онлайн.
Кроме того, по информации "Росконгресса", на полях форума в главном корпусе ДВФУ пройдет выставка федеральных органов государственной власти "Добро пожаловать на Дальний Восток!". Выставочные стенды планируют представить семь ведомств: Минпромторг России, Минтранс России, Генпрокуратура России, Роспотребнадзор, МЧС России, Роснедра, Минобрнауки России.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".
