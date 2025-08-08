Рейтинг@Mail.ru
Президент Казахстана посетит Москву в ноябре - РИА Новости, 08.08.2025
16:02 08.08.2025
Президент Казахстана посетит Москву в ноябре
Президент Казахстана посетит Москву в ноябре - РИА Новости, 08.08.2025
Президент Казахстана посетит Москву в ноябре
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ноябре совершит государственный визит в Москву, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай
в мире
казахстан
москва
россия
касым-жомарт токаев
владимир путин
АСТАНА, 8 авг - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ноябре совершит государственный визит в Москву, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай по итогам телефонного разговора Токаева и президента РФ Владимира Путина. "Президент Казахстана заявил, что придает особое значение предстоящему в ноябре данного года государственному визиту в Москву, целью которого будет углубление всестороннего сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества", - сказал Желдибай, отметив, что разговор двух президентов носил "исключительно дружеский и доверительный характер", а основное внимание было уделено урегулированию украинского конфликта. Государственный визит – высшая категория зарубежного визита главы государства. Такого рода визиты осуществляются лишь один раз за все время его пребывания у власти.
казахстан
москва
россия
в мире, казахстан, москва, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин
В мире, Казахстан, Москва, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Президент Казахстана посетит Москву в ноябре

Президент Казахстана Токаев в ноябре совершит государственный визит в Москву

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АСТАНА, 8 авг - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ноябре совершит государственный визит в Москву, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай по итогам телефонного разговора Токаева и президента РФ Владимира Путина.
"Президент Казахстана заявил, что придает особое значение предстоящему в ноябре данного года государственному визиту в Москву, целью которого будет углубление всестороннего сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества", - сказал Желдибай, отметив, что разговор двух президентов носил "исключительно дружеский и доверительный характер", а основное внимание было уделено урегулированию украинского конфликта.
Государственный визит – высшая категория зарубежного визита главы государства. Такого рода визиты осуществляются лишь один раз за все время его пребывания у власти.
Президент Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана итоги беседы с Уиткоффом
