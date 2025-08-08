https://ria.ru/20250808/prezident-2034175652.html

Президент Казахстана посетит Москву в ноябре

Президент Казахстана посетит Москву в ноябре - РИА Новости, 08.08.2025

Президент Казахстана посетит Москву в ноябре

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ноябре совершит государственный визит в Москву, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай РИА Новости, 08.08.2025

АСТАНА, 8 авг - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ноябре совершит государственный визит в Москву, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай по итогам телефонного разговора Токаева и президента РФ Владимира Путина. "Президент Казахстана заявил, что придает особое значение предстоящему в ноябре данного года государственному визиту в Москву, целью которого будет углубление всестороннего сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества", - сказал Желдибай, отметив, что разговор двух президентов носил "исключительно дружеский и доверительный характер", а основное внимание было уделено урегулированию украинского конфликта. Государственный визит – высшая категория зарубежного визита главы государства. Такого рода визиты осуществляются лишь один раз за все время его пребывания у власти.

