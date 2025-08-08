https://ria.ru/20250808/poteri-2034121877.html

ВСУ потеряли свыше 1530 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Восток" уничтожили за неделю более 1530 военных Украины, два танка, девять боевых бронированных машин, 11 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также два склада боеприпасов и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Январское Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили свыше 1530 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также два склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

россия, безопасность, украина, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины