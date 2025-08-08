Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли свыше 1530 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 08.08.2025
ВСУ потеряли свыше 1530 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю
ВСУ потеряли свыше 1530 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю
Российские подразделения группировки "Восток" уничтожили за неделю более 1530 военных Украины, два танка, девять боевых бронированных машин, 11 орудий полевой... РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Восток" уничтожили за неделю более 1530 военных Украины, два танка, девять боевых бронированных машин, 11 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также два склада боеприпасов и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Январское Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили свыше 1530 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также два склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
ВСУ потеряли свыше 1530 боевиков в зоне действий "Востока" за неделю

ВСУ потеряли свыше 1530 боевиков и два танка в зоне действий "Востока"

Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Восток" уничтожили за неделю более 1530 военных Украины, два танка, девять боевых бронированных машин, 11 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также два склада боеприпасов и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Январское Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили свыше 1530 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также два склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
