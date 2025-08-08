Рейтинг@Mail.ru
Пять поездов в сообщении с Крымом задерживаются - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:38 08.08.2025 (обновлено: 09:54 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/poezd-2034080348.html
Пять поездов в сообщении с Крымом задерживаются
Пять поездов в сообщении с Крымом задерживаются - РИА Новости, 08.08.2025
Пять поездов в сообщении с Крымом задерживаются
Количество задержанных поездов в сообщении с Крымом по состоянию на 9.00 мск сохраняется на уровне пяти составов, сообщает компания-перевозчик "Гранд сервис... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T09:38:00+03:00
2025-08-08T09:54:00+03:00
происшествия
республика крым
гранд сервис экспресс
симферополь
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884654779_0:46:2881:1666_1920x0_80_0_0_d1d3b4b92038e1418b445a1b4ae894c4.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Количество задержанных поездов в сообщении с Крымом по состоянию на 9.00 мск сохраняется на уровне пяти составов, сообщает компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс"."В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 09.00 мск: из Крыма: №178 Симферополь - Санкт-Петербург отправлением 6 августа, задержка - пять часов, №174 Евпатория - Москва отправлением 6 августа, задержка - четыре часа, №92 Севастополь - Москва, отправлением 6 августа, задержка - 4,5 часов, №98 Симферополь - Москва отправлением 7 августа, задержка - один час, №76 Симферополь - Омск отправлением 7 августа, задержка - 30 минут", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.По данным компании, время задержки в пути может измениться. Перевозчик отмечает, что использует все возможности по сокращению времени задержки.
https://ria.ru/20250807/poezda-2033854258.html
республика крым
симферополь
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884654779_7:0:2535:1896_1920x0_80_0_0_d179d52444cf864ef711c80f592b79ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым, гранд сервис экспресс , симферополь, москва
Происшествия, Республика Крым, Гранд Сервис Экспресс , Симферополь, Москва
Пять поездов в сообщении с Крымом задерживаются

Пять пассажирских поездов в сообщении с Крымом задерживаются

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПассажирский поезд на Крымском мосту
Пассажирский поезд на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пассажирский поезд на Крымском мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Количество задержанных поездов в сообщении с Крымом по состоянию на 9.00 мск сохраняется на уровне пяти составов, сообщает компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс".
"В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 09.00 мск: из Крыма: №178 Симферополь - Санкт-Петербург отправлением 6 августа, задержка - пять часов, №174 Евпатория - Москва отправлением 6 августа, задержка - четыре часа, №92 Севастополь - Москва, отправлением 6 августа, задержка - 4,5 часов, №98 Симферополь - Москва отправлением 7 августа, задержка - один час, №76 Симферополь - Омск отправлением 7 августа, задержка - 30 минут", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.
По данным компании, время задержки в пути может измениться. Перевозчик отмечает, что использует все возможности по сокращению времени задержки.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Семь поездов задерживаются из-за обломков БПЛА в Краснодарском крае
Вчера, 09:09
 
ПроисшествияРеспублика КрымГранд Сервис ЭкспрессСимферопольМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала