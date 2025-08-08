Пять поездов в сообщении с Крымом задерживаются

https://ria.ru/20250808/poezd-2034080348.html

Количество задержанных поездов в сообщении с Крымом по состоянию на 9.00 мск сохраняется на уровне пяти составов, сообщает компания-перевозчик "Гранд сервис... РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Количество задержанных поездов в сообщении с Крымом по состоянию на 9.00 мск сохраняется на уровне пяти составов, сообщает компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс"."В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 09.00 мск: из Крыма: №178 Симферополь - Санкт-Петербург отправлением 6 августа, задержка - пять часов, №174 Евпатория - Москва отправлением 6 августа, задержка - четыре часа, №92 Севастополь - Москва, отправлением 6 августа, задержка - 4,5 часов, №98 Симферополь - Москва отправлением 7 августа, задержка - один час, №76 Симферополь - Омск отправлением 7 августа, задержка - 30 минут", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.По данным компании, время задержки в пути может измениться. Перевозчик отмечает, что использует все возможности по сокращению времени задержки.

