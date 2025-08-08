https://ria.ru/20250808/peterburg-2034235215.html
Спасатель, упавший с пожарной лестницы в Петербурге, не получил травм
Спасатель, упавший с пожарной лестницы в Петербурге, не получил травм - РИА Новости, 08.08.2025
Спасатель, упавший с пожарной лестницы в Петербурге, не получил травм
Спасатель, который вслед за пожарной лестницей упал с высоты третьего этажа на соревнованиях в Санкт-Петербурге, не получил травм, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.08.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Спасатель, который вслед за пожарной лестницей упал с высоты третьего этажа на соревнованиях в Санкт-Петербурге, не получил травм, сообщили РИА Новости в городском управлении МЧС РФ. Согласно информации в Telegram-канале ведомства, в городе проходили соревнования пожарных на звание "Лучшее отделение на автоцистерне". Команды-участницы состязались в установке пожарной автоцистерны на открытый водоисточник, прокладке рукавной линии, а также подаче ствола на третий и четвертый этажи учебной башни с помощью трехколенной и штурмовой пожарных лестниц. Ряд СМИ и Telegram-каналов опубликовал фрагмент видео соревнований, на котором запечатлено, как пожарный, который, предположительно, не удержал лестницу, вслед за ней падает примерно с высоты третьего этажа. "В конструкции учебной пожарной башни спроектирована "подушка безопасности", на которую и приземлился пожарный. Травм он не получил, был осмотрен на месте медиками", – сказал собеседник агентства.
