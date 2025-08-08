Рейтинг@Mail.ru
Спасатель, упавший с пожарной лестницы в Петербурге, не получил травм
20:03 08.08.2025
Спасатель, упавший с пожарной лестницы в Петербурге, не получил травм
2025-08-08T20:03:00+03:00
2025-08-08T20:03:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Спасатель, который вслед за пожарной лестницей упал с высоты третьего этажа на соревнованиях в Санкт-Петербурге, не получил травм, сообщили РИА Новости в городском управлении МЧС РФ. Согласно информации в Telegram-канале ведомства, в городе проходили соревнования пожарных на звание "Лучшее отделение на автоцистерне". Команды-участницы состязались в установке пожарной автоцистерны на открытый водоисточник, прокладке рукавной линии, а также подаче ствола на третий и четвертый этажи учебной башни с помощью трехколенной и штурмовой пожарных лестниц. Ряд СМИ и Telegram-каналов опубликовал фрагмент видео соревнований, на котором запечатлено, как пожарный, который, предположительно, не удержал лестницу, вслед за ней падает примерно с высоты третьего этажа. "В конструкции учебной пожарной башни спроектирована "подушка безопасности", на которую и приземлился пожарный. Травм он не получил, был осмотрен на месте медиками", – сказал собеседник агентства.
происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Алексей СухоруковРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работник пожарной охраны. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Спасатель, который вслед за пожарной лестницей упал с высоты третьего этажа на соревнованиях в Санкт-Петербурге, не получил травм, сообщили РИА Новости в городском управлении МЧС РФ.
Согласно информации в Telegram-канале ведомства, в городе проходили соревнования пожарных на звание "Лучшее отделение на автоцистерне". Команды-участницы состязались в установке пожарной автоцистерны на открытый водоисточник, прокладке рукавной линии, а также подаче ствола на третий и четвертый этажи учебной башни с помощью трехколенной и штурмовой пожарных лестниц. Ряд СМИ и Telegram-каналов опубликовал фрагмент видео соревнований, на котором запечатлено, как пожарный, который, предположительно, не удержал лестницу, вслед за ней падает примерно с высоты третьего этажа.
"В конструкции учебной пожарной башни спроектирована "подушка безопасности", на которую и приземлился пожарный. Травм он не получил, был осмотрен на месте медиками", – сказал собеседник агентства.
Вид на Невский проспект - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Петербурге в доме на Невском проспекте обрушился потолок
7 августа, 21:59
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
