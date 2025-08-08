https://ria.ru/20250808/peterburg-2034095174.html
В Петербурге завели дело на главу УК, напавшего на жильцов
В Петербурге завели дело на главу УК, напавшего на жильцов - РИА Новости, 08.08.2025
В Петербурге завели дело на главу УК, напавшего на жильцов
Полиция Санкт-Петербурга задержала председателя управляющей компании дома в Калининском районе, который, предположительно, применил в конфликте с жильцами...
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала председателя управляющей компании дома в Калининском районе, который, предположительно, применил в конфликте с жильцами сигнальный пистолет и газовый баллончик, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в четверг в полицию Калининского района поступило сообщение о нападении на женщину у дома 22 на улице Верности. "Прибывшими сотрудниками полиции на месте происшествия была обнаружена травмированная 35-летняя жительница этого же дома и 34-летний мужчина, у которых, как установлено, произошел словесный конфликт с 69-летним председателем управляющей компании, который, распылив в сторону мужчины газовый баллончик, выстрелил в сторону женщины из сигнального пистолета", - рассказали в ГУМВД. Женщина получила травму груди, а мужчина - множество ушибов, уточняют в полиции. После оказания медпомощи пострадавших отпустили на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. Подозреваемый глава управляющей компании был задержан на месте происшествия и доставлен в отдел полиции. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ), добавили в ГУМВД.
