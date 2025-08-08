https://ria.ru/20250808/peterburg-2034095174.html

В Петербурге завели дело на главу УК, напавшего на жильцов

В Петербурге завели дело на главу УК, напавшего на жильцов - РИА Новости, 08.08.2025

В Петербурге завели дело на главу УК, напавшего на жильцов

Полиция Санкт-Петербурга задержала председателя управляющей компании дома в Калининском районе, который, предположительно, применил в конфликте с жильцами... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T10:54:00+03:00

2025-08-08T10:54:00+03:00

2025-08-08T10:54:00+03:00

происшествия

калининский район

россия

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1a70ffc957eb12545ec49f19b33040bc.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала председателя управляющей компании дома в Калининском районе, который, предположительно, применил в конфликте с жильцами сигнальный пистолет и газовый баллончик, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в четверг в полицию Калининского района поступило сообщение о нападении на женщину у дома 22 на улице Верности. "Прибывшими сотрудниками полиции на месте происшествия была обнаружена травмированная 35-летняя жительница этого же дома и 34-летний мужчина, у которых, как установлено, произошел словесный конфликт с 69-летним председателем управляющей компании, который, распылив в сторону мужчины газовый баллончик, выстрелил в сторону женщины из сигнального пистолета", - рассказали в ГУМВД. Женщина получила травму груди, а мужчина - множество ушибов, уточняют в полиции. После оказания медпомощи пострадавших отпустили на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. Подозреваемый глава управляющей компании был задержан на месте происшествия и доставлен в отдел полиции. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ), добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20250807/peterburg-2034035222.html

калининский район

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калининский район, россия, санкт-петербург