Аграрии Забайкалья собрали более 1,3 тысячи тонн тепличных овощей
12:11 08.08.2025
Аграрии Забайкалья собрали более 1,3 тысячи тонн тепличных овощей
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Забайкальском крае аграрии за пять месяцев этого года собрали свыше 1,3 тысячи тонн продукции защищенного грунта, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Забайкалья Александр Тюкавкин. "С середины марта по настоящее время в тепличных комплексах Забайкалья сельхозтоваропроизводители собрали 1,1 тысячи тонн огурцов и 280 тонн томатов. На днях ряд хозяйств также приступил к сбору урожая зеленных культур, свежих баклажанов и кабачков", – приводит пресс-служба правительства региона слова Тюкавкина. В крупнейшем тепличном хозяйстве региона завершается второй посев огурцов в этом году. "Новая рассада садится для повышения качества продукции – сортосмена позволит увеличить урожайность и вкусовые показатели продукции, а также для продления производства овощей до зимнего периода. Урожай планируют получить уже в начале сентября и будут вести сбор вплоть до декабря", – уточнил и. о. министра сельского хозяйства Забайкалья. Производством овощей в тепличных комплексах Забайкалья занимается пять сельхозорганизаций, их общая посевная площадь составляет 22 гектара. По прогнозам краевого Минсельхоза, хозяйства региона планируют получить в этом году не менее 2,7 тысячи тонн тепличных овощей.
© РИА Новости / Александр Кряжев Выращивание томатов в тепличном комплексе
© РИА Новости / Александр Кряжев
Выращивание томатов в тепличном комплексе. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Забайкальском крае аграрии за пять месяцев этого года собрали свыше 1,3 тысячи тонн продукции защищенного грунта, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Забайкалья Александр Тюкавкин.
"С середины марта по настоящее время в тепличных комплексах Забайкалья сельхозтоваропроизводители собрали 1,1 тысячи тонн огурцов и 280 тонн томатов. На днях ряд хозяйств также приступил к сбору урожая зеленных культур, свежих баклажанов и кабачков", – приводит пресс-служба правительства региона слова Тюкавкина.
В крупнейшем тепличном хозяйстве региона завершается второй посев огурцов в этом году.
"Новая рассада садится для повышения качества продукции – сортосмена позволит увеличить урожайность и вкусовые показатели продукции, а также для продления производства овощей до зимнего периода. Урожай планируют получить уже в начале сентября и будут вести сбор вплоть до декабря", – уточнил и. о. министра сельского хозяйства Забайкалья.
Производством овощей в тепличных комплексах Забайкалья занимается пять сельхозорганизаций, их общая посевная площадь составляет 22 гектара. По прогнозам краевого Минсельхоза, хозяйства региона планируют получить в этом году не менее 2,7 тысячи тонн тепличных овощей.
