Орбан призвал европейских лидеров провести встречу с Путиным

08.08.2025

БУДАПЕШТ, 8 авг — РИА Новости. Европейским лидерам следует как можно скорее организовать встречу с российским президентом Владимиром Путиным, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Я продолжаю настаивать на том, чтобы, если возможно <…> как можно скорее, желательно до российско-американского саммита, а если нет, то после российско-американского саммита обязательно состоялся российско-европейский саммит", — сказал он.Орбан положительно оценил новости о подготовке встречи между президентами России и США. По его мнению, прекращение огня на Украине и снятие санкций возможно только после переговоров Путина и Трампа.При этом он выразил сожаление по поводу того, что Европа самоустранилась от процесса урегулирования украинского конфликта. Но если она хочет самостоятельно решать вопросы своего будущего, то нельзя "сидеть дома, как обиженный ребенок, и дуться на российского президента", считает венгерский премьер.Он подчеркнул, что Евросоюз должен вести себя в соответствии с правилами дипломатии: разбираться с проблемой путем переговоров.Орбан добавил, что настаивает на проведении саммита с Россией, иначе страны Европы окажутся второстепенными игроками в решении вопросов безопасности на континенте.Венгерский премьер не раз говорил, что мира на Украине можно достигнуть только после переговоров России с США, а Европа упустила возможность стать посредником, потому что не смогла обеспечить выполнение Минских соглашений.Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Москва и Вашингтон договорились о встрече Путина и Трампа. По его словам, подготовка саммита уже идет, но трудно сказать, сколько дней это займет, пока что стороны ориентируются на следующую неделю. О месте проведения переговоров объявят позже, при этом Путин допустил, что подходящим местом могут стать Объединенные Арабские Эмираты.При этом Ушаков подчеркнул, что в позиции России по урегулированию конфликта с Украиной ничего не изменилось. В середине июня прошлого года Путин с мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

