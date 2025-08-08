https://ria.ru/20250808/lotereya-2034078352.html

Жительница Петербурга рассказала, как выиграла 72 миллиона рублей в лотерею

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга выиграла в "Спортлото" более 70 миллионов рублей благодаря правильному настрою мыслей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". "В ходе 14 757-го тиража лотереи "Спортлото "6 из 45" был разыгран многомиллионный суперприз — 72 218 775 рублей. Самой удачливой участницей тиража оказалась жительница Санкт-Петербурга Александра М. (по просьбе победительницы ее настоящее имя не публикуется)", — сказали в компании. По словам самой победительницы, ей помогло "правильное формирование своих мыслей". "Всегда думала о том, что именно я должна отгадать счастливую комбинацию. Но потом поменяла взгляд на это и решила, что нужно идти от обратного: это не я, а сама лотерея должна отгадать те числа, которые я выбрала. Вот такая волна мысли обязательно принесет удачу", — объяснила петербурженка. По ее мнению, чтобы воплотить мечты в реальность, нужно не просто хотеть этого, а быть уверенной в их воплощении. Перед победой женщина несколько дней слушала аффирмации — позитивные утверждения на притяжение финансовой прибыли, создающие правильный эмоциональный настрой. Александра добавила, что суперприза хватит на все ее желания — прежде всего она купит участок и построит загородный дом, а также сделает ремонт в квартире. Помимо этого, в ее планах отдых на море, покупка новой машины и открытие собственного салона лазерной эпиляции.

