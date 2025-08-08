Рейтинг@Mail.ru
Россияне скупили почти треть билетов на концерт Лопес в Ташкенте - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:46 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/lopes-2034212604.html
Россияне скупили почти треть билетов на концерт Лопес в Ташкенте
Россияне скупили почти треть билетов на концерт Лопес в Ташкенте - РИА Новости, 08.08.2025
Россияне скупили почти треть билетов на концерт Лопес в Ташкенте
Концерт американской поп-звезды Дженнифер Лопес в Ташкенте вызвал интерес за пределами Узбекистана, свыше 15 тысяч билетов или почти 70% приобрели иностранцы, в РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T17:46:00+03:00
2025-08-08T17:46:00+03:00
шоубиз
узбекистан
казахстан
ташкент
дженнифер лопес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582289140_0:0:2984:1678_1920x0_80_0_0_43895634d70791134fd5ffacd99aa7e6.jpg
ТАШКЕНТ, 8 авг - РИА Новости. Концерт американской поп-звезды Дженнифер Лопес в Ташкенте вызвал интерес за пределами Узбекистана, свыше 15 тысяч билетов или почти 70% приобрели иностранцы, в том числе треть билетов приобрели россияне, сообщает телеканал Uzbekiston 24. Концерт Лопес состоялся 7 августа в столице Узбекистана на стадионе "Миллий" в рамках мирового турне артистки — Up All Night – LIVE IN 2025. Продажа билетов стартовала 5 июня в 12.00 (10.00 мск), они стоили от 1,04 миллиона до 4,1 миллиона сумов (от 80 до 315 долларов). Билеты можно было приобрести только ресурсах онлайн-сервиса по реализации билетов iticket.uz. "Было продано 25 тысяч билетов, при этом свыше 15 тысяч билетов, или 68% приобрели иностранные граждане. В том числе 7,5 тысяч билетов приобрели граждане России", - сообщается в сюжете телеканала. Более 2,5 тысяч билетов приобрели поклонники певицы из Казахстана. Среди покупателей билетов из стран дальнего зарубежья есть почитатели Лопес из США, Великобритании, Германии, Японии, ОАЭ, Южной Кореи, Канады и Саудовской Аравии. "Иностранные граждане, приехавшие на концерт, купили турпакеты для путешествия по Узбекистану продолжительностью четыре–шесть дней", - отмечается в телесюжете. В апреле на казахстанской платформе ticketon.kz за считаные часы были проданы билеты на концерт певицы в Астане, который состоялся 1 августа на стадионе "Астана Арена". Стоимость билетов на выступление американской звезды в столице Казахстана составила от 40 тысяч тенге (77,4 доллара) до 150 тысяч тенге (290,5 доллара), за место перед сценой предлагалось заплатить 180 тысяч тенге (348,7 доллара). Позже компания "Астана концерт" - организатор выступления Лопес в Казахстане - сообщила, что певица даст дополнительный концерт в Алма-Ате 10 августа на Центральном стадионе.
https://ria.ru/20250802/lopes-2033007064.html
узбекистан
казахстан
ташкент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582289140_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_fb6fc6dc1ac63dbdfc1dfc9ff8207a02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, казахстан, ташкент, дженнифер лопес
Шоубиз, Узбекистан, Казахстан, Ташкент, Дженнифер Лопес
Россияне скупили почти треть билетов на концерт Лопес в Ташкенте

Uzbekiston 24: более 70% билетов на концерт Дженнифер Лопес приобрели иностранцы

© AP Photo / Evan AgostiniПевица Дженнифер Лопес
Певица Дженнифер Лопес - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Evan Agostini
Певица Дженнифер Лопес. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТАШКЕНТ, 8 авг - РИА Новости. Концерт американской поп-звезды Дженнифер Лопес в Ташкенте вызвал интерес за пределами Узбекистана, свыше 15 тысяч билетов или почти 70% приобрели иностранцы, в том числе треть билетов приобрели россияне, сообщает телеканал Uzbekiston 24.
Концерт Лопес состоялся 7 августа в столице Узбекистана на стадионе "Миллий" в рамках мирового турне артистки — Up All Night – LIVE IN 2025. Продажа билетов стартовала 5 июня в 12.00 (10.00 мск), они стоили от 1,04 миллиона до 4,1 миллиона сумов (от 80 до 315 долларов). Билеты можно было приобрести только ресурсах онлайн-сервиса по реализации билетов iticket.uz.
"Было продано 25 тысяч билетов, при этом свыше 15 тысяч билетов, или 68% приобрели иностранные граждане. В том числе 7,5 тысяч билетов приобрели граждане России", - сообщается в сюжете телеканала.
Более 2,5 тысяч билетов приобрели поклонники певицы из Казахстана. Среди покупателей билетов из стран дальнего зарубежья есть почитатели Лопес из США, Великобритании, Германии, Японии, ОАЭ, Южной Кореи, Канады и Саудовской Аравии. "Иностранные граждане, приехавшие на концерт, купили турпакеты для путешествия по Узбекистану продолжительностью четыре–шесть дней", - отмечается в телесюжете.
В апреле на казахстанской платформе ticketon.kz за считаные часы были проданы билеты на концерт певицы в Астане, который состоялся 1 августа на стадионе "Астана Арена". Стоимость билетов на выступление американской звезды в столице Казахстана составила от 40 тысяч тенге (77,4 доллара) до 150 тысяч тенге (290,5 доллара), за место перед сценой предлагалось заплатить 180 тысяч тенге (348,7 доллара). Позже компания "Астана концерт" - организатор выступления Лопес в Казахстане - сообщила, что певица даст дополнительный концерт в Алма-Ате 10 августа на Центральном стадионе.
Американская певица Дженнифер Лопес - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
В Армении выделили семь миллионов долларов на концерт Дженнифер Лопес
2 августа, 16:51
 
ШоубизУзбекистанКазахстанТашкентДженнифер Лопес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала