Россияне скупили почти треть билетов на концерт Лопес в Ташкенте
Uzbekiston 24: более 70% билетов на концерт Дженнифер Лопес приобрели иностранцы
Певица Дженнифер Лопес
ТАШКЕНТ, 8 авг - РИА Новости. Концерт американской поп-звезды Дженнифер Лопес в Ташкенте вызвал интерес за пределами Узбекистана, свыше 15 тысяч билетов или почти 70% приобрели иностранцы, в том числе треть билетов приобрели россияне, сообщает телеканал Uzbekiston 24.
Концерт Лопес состоялся 7 августа в столице Узбекистана на стадионе "Миллий" в рамках мирового турне артистки — Up All Night – LIVE IN 2025. Продажа билетов стартовала 5 июня в 12.00 (10.00 мск), они стоили от 1,04 миллиона до 4,1 миллиона сумов (от 80 до 315 долларов). Билеты можно было приобрести только ресурсах онлайн-сервиса по реализации билетов iticket.uz.
"Было продано 25 тысяч билетов, при этом свыше 15 тысяч билетов, или 68% приобрели иностранные граждане. В том числе 7,5 тысяч билетов приобрели граждане России", - сообщается в сюжете телеканала.
Более 2,5 тысяч билетов приобрели поклонники певицы из Казахстана. Среди покупателей билетов из стран дальнего зарубежья есть почитатели Лопес из США, Великобритании, Германии, Японии, ОАЭ, Южной Кореи, Канады и Саудовской Аравии. "Иностранные граждане, приехавшие на концерт, купили турпакеты для путешествия по Узбекистану продолжительностью четыре–шесть дней", - отмечается в телесюжете.
В апреле на казахстанской платформе ticketon.kz за считаные часы были проданы билеты на концерт певицы в Астане, который состоялся 1 августа на стадионе "Астана Арена". Стоимость билетов на выступление американской звезды в столице Казахстана составила от 40 тысяч тенге (77,4 доллара) до 150 тысяч тенге (290,5 доллара), за место перед сценой предлагалось заплатить 180 тысяч тенге (348,7 доллара). Позже компания "Астана концерт" - организатор выступления Лопес в Казахстане - сообщила, что певица даст дополнительный концерт в Алма-Ате 10 августа на Центральном стадионе.